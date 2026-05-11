Zwischen ESC und Let's Dance: Victoria Swarovski verrät ihre persönlichen Wien-Tipps

Wenn am Samstag das Finale des Eurovision Song Contest in Wien über die Bühne geht, steht Victoria Swarovski im Fokus einer der größten TV-Shows der Welt. Dabei genießt sie zwischen Proben und Auftritten ihre liebsten Plätze in der Bundeshauptstadt.

Victoria Swarovski läuft dieser Tage zur Höchstform auf. Während sie sich auf das Finale des Eurovision Song Contests in Wien am 16. Mai einstimmt, steht sie weiterhin jeden Freitag live für "Let’s Dance" in Köln vor der Kamera. Trotz des Mega-Stresses versprüht die Moderatorin weiterhin pure Energie. Im Interview mit Condé Nast Traveller sprach sie offen über ihr ESC-Engagement, die Vorbereitungen dazu und gab darüber hinaus Tipps zu ihren persönlichen Wien-Highlights preis.

Victoria Swarovski glänzt bei der 19. Staffel von "Let's Dance". © Getty Images

Seit gut zwei Monaten fiebert Swarovski dem ESC-Finale entgegen. Dabei stehen intensive Wochen auf dem Plan: Von Sonntag bis Mittwoch gibt es Meetings, Proben und Aufzeichnungen in Wien, ehe es danach direkt weiter nach Köln zu "Let's Dance" geht - freie Minuten gibt es kaum. Dass sie am kommenden Samstag von 170 Millionen Menschen live im TV zu sehen sein wird, macht sie nur wenig nervös. Viel "greifbarer" sind für sie hingegen die 10.000 Zuseher in der Wiener Stadthalle, wo sie eine "sehr besondere" Stimmung erwartet. Ein Rückzieher kam für die gebürtige Innsbruckerin zu keinem Zeitpunkt in Frage. Im Gegenteil: Nach ersten medialen Spekulationen zu ihrem Final-Auftritt, erhielt sie im August schließlich den offiziellen Anruf vom ORF und sagte "wie aus der Pistole geschossen" zu, den Eurovision Song Contest zu moderieren

Der Original-Sacher-Würfel ist Victoria Swarovskis Lieblingsnascherei, wenn sie in Wien ist. © Hotel-Sacher

Wenn zwischen den zahlreichen Terminen doch einmal kurz Zeit zum Durchschnaufen bleibt, sucht Swarovski ihre Hotspots in der österreichischen Bundeshauptstadt auf. Besonders gern sitzt sie auf einen Drink in der Do & Co Bar mit Blick auf den Stephansdom. Kulinarisch schlägt ihr Herz für das traditionsreiche Plachutta in der Wollzeile. Auch bei Süßspeisen macht die TV-Moderatorin keine Kompromisse: Als eingefleischter Sacher-Torte-Fan geht für sie nichts über den Sacher-Würfel mit Rum - der nämlich "ist noch saftiger als die Torte". Auch zum Thema Shopping gibt sie eine Empfehlung ab - die Maßhemden von Gino Venturini, einem der ältesten Geschäfte der Stadt. Und nächtigen tut sie am liebsten im Mandarin Oriental, wo sie sich während der ESC-Woche "wie Zuhause" fühlt.