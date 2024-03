Skurrilste Chipssorte des Landes: Kelly's bietet Essiggurkerl-Chips an

Das Superwahljahr 2024 macht auch vor Chips keinen Halt. Auch heuer startete Kelly's wieder das beliebte Snack-Voting, das alljährlich die Nation spaltet. Vom 19. Jänner bis 2. März konnten Chips-Fans für die neue Snips-Sorte abstimmen. Nun wurde der skurrile Sieger gekürt.

Was haben Chips und Essiggurken gemeinsam? Mehr als Sie vielleicht denken! Beide sind salzig, knackig, würzig und einfach der perfekte Snack, wenn es mal schnell gehen muss. Warum also nicht die zwei Snack-Lieblinge zu einem vereinen? Genau das dachte sich auch das Chips-Unternehmen Kelly's und bringt nun die beliebten Kelly's Snips in der Geschmackssorte "Essiggurkerl Style" auf den Markt.

Essiggurkerl setzt sich bei Chipswahl durch

Die außergewöhnliche Gewinnersorte setzte sich in der Chipswahl gegen zwei andere typisch österreichische Geschmacksrichtungen durch: Schwammerl und Jausenspeck. Mit einer Wahlbeteiligung von 51.000 Snackfans ist die Geschmackssorte "Essiggurkerl Style" mit 42 Prozent der klare Favorit.

Die neue Kelly's Geschmacksrichtung ist ab April erhältlich © Kelly's ×

Nach vielgenanntem Wunsch der Chips-Fans während der Chipswahl 2023 – als die Geschmacksrichtung Spiegelei den Sieg davontrug – bietet die wahlwerbende Partei Kelly‘s dieses Jahr auch Kleinpackungen zum Verkosten an, um die Entscheidung zu erleichtern. Die frisch gewählten Kelly's Snips "Essiggurkerl Style" sind nach Ostern im Handel verfügbar. Nur solange der Vorrat reicht. Wer sich traut, muss also schnell sein!