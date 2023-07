Kinder-Schoko-Bons werden jetzt ''Insektenfrei''

Der Süßwarenhersteller Ferrero verzichtet künftig auf eine umstrittene Zutat, die von Insekten stammt und der beliebten Schoko-Nascherei ihren Glanz verleiht.

In den letzten Monaten wurde ausgiebig über das Thema von Insekten in Lebensmittel diskutiert, denn seit Anfang des Jahres dürfen innerhalb der EU Insekten getrocknet, gefroren oder als Pulver als Zutat verwendet werden. Während darüber spekuliert wurde, ob möglicherweise Burgerpattys, Pasta oder Gebäck in Zukunft aus Mehlwürmern hergestellt werden könnten, wurde oft ein Aspekt übersehen: Insekten sind bereits seit einiger Zeit in unserer Nahrung enthalten, und zwar völlig legal und ohne negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Insekten verstecken sich in Süßigkeiten

Insekten verstecken sich bereits seit Jahren in beliebten Süßigkeiten. Die Zutatenliste von M&Ms beinhaltet beispielsweise den Farbstoff Karmin (auch E120 genannt), der für die rote Färbung des Überzugs verantwortlich ist. Dieser Farbstoff wird aus Scharlachschildläusen gewonnen, indem diese getrocknet und dann ausgekocht werde, um die rote Farbe zu gewinnen, die in der Lebensmittelproduktion verwendet wird.

Auch Schellack (auch E 904 genannt), eine harzige Ausscheidung von Lackschildläusen, wird in einigen Naschereien verwendet. Schellack findet oft als Überzug Verwendung, zum Beispiel bei Schokolade, Nüssen, Kaffeebohnen und Nahrungsergänzungsmitteln. Aber auch die Kinder-Schoko-Bons des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero werden seit Jahrzehnten damit ummantelt.

Neues (insektenfreies) Rezept

In den sozialen Medien machten Nutzer:innen jedoch jetzt darauf aufmerksam, dass Schellack oder E904 von der Zutatenliste der Kinder-Schoko-Bons verschwunden ist. Auf Nachfrage bestätigte Ferrero: "Wir werden künftig das gleiche einzigartige Geschmackserlebnis von Kinder-Schoko-Bons mit einer Zutatenliste bieten, in der Schellack kein Bestandteil mehr ist". Auch in Österreich sind die Schokobonbons mit der neuen Rezeptur bereits im Handel erhältlich, und in einigen Wochen sollen ausschließlich Kinder-Schoko-Bons mit der geänderten Rezeptur verfügbar sein. Warum kein Schellack mehr verwendet wird, verriet das Unternehmen allerdings nicht.