Falstaff: Das sind die beliebtesten Pizzerien in Österreich

Die Falstaff-Community hat in den letzten Wochen abgestimmt - jetzt gibt es ein Ergebnis: Das sind die beliebtesten Pizzerien in Österreich 2024.

Egal ob im American-Style oder ganz klassisch italienisch: Die Pizza ist kulinarisch kaum mehr wegzudenken. Die ersten Pizzerien gibt es in Österreich seit den 60er-Jahren. Doch wo ist das beliebteste Pizza-Lokal? Das aktuelle Falstaff-Ranking klärt auf.

Die Abstimmung lief in den letzten Wochen

Fast in jeder Ecke in Österreich gibt es Pizzerien - egal ob in der Bundeshauptstadt Wien, oder ganz im Westen. Aber welches Pizza-Restaurant begeistert sowohl mit köstlichen Pizza-Kreationen, als auch mit einem schönen Ambiente. Diese Faktoren waren wichtig für das Ranking. In der einwöchigen Nominierungsphase konnte die Falstaff-Community ihre absolute Lieblingspizzeria in jedem Bundesland verraten - danach ging es ans Voting - pro Tag konnte man einmal für seine Favoriten abstimmen. Jetzt gibt es ein Ergebnis: