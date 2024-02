Döner im Kalorien-Check: Das steckt tatsächlich im leckeren Fast-Food

Wenn's mal schnell gehen muss, ist der Döner eine beliebte Wahl. Doch wie gesund oder ungesund ist das Fast-Food-Gericht?

Neben Hamburger, Pizza, Pommes und Co. zählt der Döner zu den absoluten Fast-Food-Favoriten. Doch ist der Döner tatsächlich gesünder als andere Optionen auf der Fast-Food-Speisekarte? Und wie viele Kalorien stecken in einem köstlichen Kebab? Wir nehmen das beliebte Imbiss-Gericht genauer unter die Lupe.

Woraus besteht ein Döner?

Aufgrund seiner überwiegend natürlichen Zutaten gilt der Döner als gesündere Fast-Food-Option:

Zutat 1: Fleisch

Dönerfleisch, etwa vom Kalb, weist nur geringe Mengen an Kohlenhydraten auf, dafür enthält es einen hohen Gehalt an Eiweiß und Fett. Diese beiden Makronährstoffe kommen vor allem den Muskeln und dem Hormonhaushalt zugute. Eine Portion Kalbfleisch (ungefähr 200 Gramm) enthält ungefähr 476 Kalorien, 49,4 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett und 6,6 Gramm Kohlenhydrate.

Zutat 2: Gemüse

Ein klassischer Döner Kebab ist mit Eisbergsalat, Kraut, Gurken, Tomaten und Zwiebeln gefüllt. Gemüse besteht hauptsächlich aus Wasser, Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralstoffen. Zudem verleiht das Gemüse dem Döner mehr Volumen, wodurch er sättigender wird, ohne viele Kalorien hinzuzufügen. Das im Döner enthaltene Gemüse hat daher nur etwa 50 bis 100 Kalorien.

Zutat 3: Saucen

Hier wird es in puncto gesunde Ernährung ein wenig kritisch. Typische Döner-Saucen bestehen in der Regel aus chemischen Zusätzen und enthalten Geschmacksverstärker als auch künstliche Aromen und Farbstoffe. Darüber hinaus enthalten sie oft ungesundes Fett und somit eine beträchtliche Menge an Kalorien.

Stellt der Imbiss die Soßen für seinen Kebab jedoch selbst mit frischen Produkten her, sind sie tendenziell gesünder. Selbstgemachtes Tzatziki weist pro 100 Gramm etwa 94 Kalorien, 3,5 Gramm Protein, 5,5 Gramm Kohlenhydrate und 6,4 Gramm Fett auf. Im Vergleich dazu enthält die beliebte Cocktailsoße viel mehr Kalorien aufgrund ihres höheren Fettgehalts.

Zutat 4: Fladenbrot

Fladenbrot besteht meist nur aus (Weizen-)Mehl, Wasser und Salz. Somit enthält es viele Kohlenhydrate, also leere Kalorien, und ist nicht sehr gesund. Ein durchschnittliches Fladenbrot wiegt etwa 500 Gramm und enthält insgesamt 1120 Kalorien. Da im Döner normalerweise nur ein Viertel des Brots verwendet wird, ergibt sich eine geschätzte Kalorienmenge von 280 kcal.

Wie viele Kalorien hat ein Döner?

Je nach Zutaten und Portionsgröße hat ein Döner zwischen 600 und 1.000 Kilokalorien. Die genaue Kalorienhöhe hängt von der Fleischart, der Größe und der Menge des Fleisches sowie von der Menge der Soßen und weiteren Zugaben wie Gemüse ab.

Fazit: So gesund ist ein Döner wirklich

Der Döner mit seinen frischen Zutaten stellt ein vergleichsweise gesundes Fast-Food-Gericht dar. Im Vergleich zu Hamburger, Pizza, Pommes und Co. hat er definitiv bessere Nährwerte. Obwohl ein Döner aufgrund der öligen Soßen nicht als fettarme Mahlzeit gilt, hat man dennoch die Möglichkeit, bestimmte Zutaten zu meiden und dadurch Fett sowie Kalorien einzusparen. Wenn es mal schnell gehen muss, ist der Döner also durchaus eine vernünftige Wahl.