Lieferando Awards: Die besten Liefer-Restaurants Österreichs

Bei den Lieferando Awards werden jährlich die beliebtesten Restaurants auf der Plattform des Lieferservices ausgezeichnet. Die Gewinner in14 nationalen Kategorien sowie die Top-Restaurants in Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck im Überblick.

Über 19.000 Lieferando-Kunden haben im letzten Jahr für ihre Lieblingsrestaurants abgestimmt. Die Nominierung erfolgte durch eine Jury, welche die Restaurants für das Online-Voting ernannt hatte. Bei den Lieferando Awards 2023 dominierten vor allem Burger, Pizza sowie die asiatische Küche. Auch Knödel-Fans dürfen sich freuen, denn mit der "Knödel Manufaktur" schafft ein österreichisches Nationalgericht den Sprung auf die Bestenliste.

Bestes Takeaway-Restaurant in Österreich

Das Wiener Burgerlokal „Arizona Burger“ konnte sich in der Kategorie „Bestes Restaurant Österreich“ den ersten Platz sichern. Durch seine amerikanischen Klassiker wurde das Restaurant zudem auch mit dem Preis „Bestes Burger Lokal“ ausgezeichnet. In der Bundeshauptstadt holte sich "Liu’s Wok Währing" mit seinem asiatischen Comfort Food den Titel "Bestes Restaurant aus Wien".

Innovativstes Takeaway-Restaurant in Österreich

Die „Knödel Manufaktur“ hat es ebenfalls auf die Bestenliste geschafft. Das Wiener Restaurant belegt mit seinen modern interpretierten österreichischen Klassikern den ersten Platz in der Kategorie „Innovativstes Restaurant“. Pikant, süß, fleischig, vegetarisch oder vegan: In der "Knödel Manufaktur" ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zusätzlich wurde die „Knödel Manufaktur“ mit dem Preis „Bestes Dessert-Restaurant“ ausgezeichnet.

Sonderkategorien: Von international über healthy bis vegan

Die internationale Küche ist vor allem in Graz sehr beliebt. Die ersten Plätze für das beste italienische und asiatische Restaurant gehen an das „Limes Café“ und die „Ichi go Ichi e – Ramen Bar“ in Graz. Fans der veganen Ernährung sind in Salzburg gut aufgehoben. In der Kategorie „Bestes veganes Restaurant“ räumte das „Vegitalian“ in Salzburg den ersten Preis ab.

Für das beste Mittagessen geht es nach Mödling. Hier konnte das Restaurant „Akropolis“ die meisten Stimmung für sich gewinnen.“ Healthy Restaurant“ des Jahres wurde das Krazy Kitchen in Wien. Inhaber Martin Gerhart freut das besonders: „Wir möchten gesunde Küche für alle zugänglich machen und freuen uns daher besonders über die Partnerschaft mit Lieferando.“

In Österreich zählt Lieferando rund 1,4 Millionen Konsument:innen sowie über 4.100 angeschlossene Restaurants in mehr als 460 Orten. Mit den „Lieferando Awards“ will das Unternehmen „die Lieblingsrestaurants vor den Vorhang holen, die täglich ihr Bestes für Konsument:innen geben“, erklärt Lieferando-Geschäftsführerin Katharina Hauke.

Die nationalen Gewinner im Überblick