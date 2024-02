× Ranking: Das sind die beliebtesten Landesküchen der Österreicher

Die kulinarischen Landschaften in Österreich sind vielfältig. Die Sprachplattform Preply zeigt jetzt, welche Landesküchen bei uns besonders beliebt sind.

Asiatisch, französisch oder doch lieber der Italiener um die Ecke? Vor allem in Großstädten ist die Auswahl an Lokalen nahezu unbegrenzt. Um herauszufinden, welche Landesküche die Österreicher bevorzugen, hat Preply eine Liste mithilfe von Tripadvisor-Bewertungen zusammengestellt und die am bestbewerteten nationalen Küchen analysiert.

Das sind die beliebtesten nationalen Küchen in Österreich

In die Auswahl der beliebtesten Landesküchen flossen nur Lokale ein, die bereits nach ihren jeweiligen Küchen klassifiziert wurden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass vietnamesische Restaurants hoch im Kurs stehen. Mit 92% positiven Bewertungen schafft es demnach die vietnamesische Landesküche auf Platz 1. Pho, Frühlingsrollen und Co. scheinen die unangefochtenen Lieblinge der Österreicher zu sein.

Auf Platz 2 folgt die thailändische Küche mit 87,9% positiven Bewertungen. Kein Wunder, denn die Küche Thailands gilt als besonders vielfältig. Gekocht wird mit einzigartigen Aromen, knackigem Gemüse und frischen Kräutern. Auf den Speisekarten finden sich vor allem die thailändischen Spezialitäten wie Pad Thai, Curry und verschiedene Reis- und Nudelgerichte.

Den dritten Rang belegt die mediterrane Küche. Restaurants aus dieser Kategorie wurden zu 87,8% positiv bewertet. Neben Pizza und Pasta ist die mediterrane Küche für Meeresfrüchte, Fischgerichte und Antipasti bekannt.

Unterschied in den Landeshauptstädten

In den österreichischen Landeshauptstädten gibt es einen eindeutigen Trend bei den Lieblingsgerichten. Drei Küchen sind dabei besonders beliebt. In Wien wird vor allem die vietnamesische Küche bevorzugt, während sich in Graz und Linz die mediterrane Küche großer Beliebtheit erfreut. In den westlichen Bundeshauptstädten wie Salzburg, Innsbruck und Bregenz punkten vor allem deutsche Restaurants.

In diesen Ländern ist die österreichische Küche am besten bewertet

Die Restaurants in Österreich bieten nicht nur eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen, unsere heimische Küche ist auch auf der ganzen Welt populär. Laut Ranking ist die österreichische Küche vor allem in Großbritannien sehr beliebt. Fast jedes österreichische Restaurant wurde mit 4 oder 5 Sternen bewertet. Auch Deutschland und Italien auf den Plätzen 2 und 3 sind von österreichischen Spezialitäten begeistert.