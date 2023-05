68-Jähriger soll Club in letzten vier Runden vor Abstieg bewahren

Fußball-Teamspieler Maximilian Wöber hat bei Leeds United einen neuen Trainer bekommen. Der englische Premier-League-Club trennte sich am Mittwoch von Javi Gracia und präsentierte mit dem vorerst bis Saisonende verpflichteten Sam Allardyce auch gleich den Nachfolger. Leeds liegt vier Runden vor Schluss als 17. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Nottingham Forest. Der Vorletzte Everton hat nur einen Punkt weniger.

Leeds ist fünf Ligaspiele sieglos und hat dabei vier Niederlagen kassiert. Am Samstag wartet mit dem Gastspiel bei Titelverteidiger Manchester City eine ganz harte Aufgabe. Allardyce hätte sich sicher einen anderen Gegner für seine Premiere auf der Leeds-Trainerbank gewünscht. Der 68-Jährige ist bereits der dritte Leeds-Trainer in der laufenden Saison, nachdem sich der Club am 6. Februar vom ehemaligen Salzburg-Trainer Jesse Marsch getrennt hatte.