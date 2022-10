Leeds-Coach Marsch macht Jagd auf nächsten Bullen

Der nächste Salzburger Mega-Transfer bahnt sich an. Premier-League-Klub Leeds soll laut Medienberichten Interesse an Torjäger Noah Okafor haben. Es wäre bereits der dritte Ex-Schützling, den Leeds-Coach Jesse Marsch von seinem ehemaligen Arbeitgeber wegkauft.

Noah Okafor zeigt in dieser Saison bei Serienmeister Salzburg groß auf. Der Schweizer Stürmer erzielte in 18 Spielen bislang acht Tore und zwei Assists. Das weckt natürlich, wie jedes Jahr, Interesse aus den europäischen Top-Ligen. Jetzt bemüht sich laut "Calciomercato" ein neues Team um die Dienste des 22-Jährigen. Leeds United mit dem Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch soll kurz davor sein, den Bullen ein Angebot für einen Transfer im Jänner zu unterbreiten.

Okafor hat bei Salzburg noch Vertrag bis 2024, bei dem passenden Angebot zeigten sich die Mozartstädter in der Vergangenheit auch stets gesprächsbereit. Der aktuelle Marktwert von Okafor liegt bei 18 Millionen Euro. Ein Winter-Transfer müsste aber besodners lukrativ sein, sofern man in einem europäischen Klub-Bewerb überwintert. Das entscheidetsich am nächsten Mittwoch im "Finale" gegen den AC Milan.

Dritter Salzburger für Marsch

Okafor wäre nicht der erste Ex-Schützling den der US-Coach in die Premier League holen würde. Mit Brendon Aaronson und Rasmus Kristensen stehen bereits zwei Spieler mit "Red-Bull-Gen" in den Reihen des englischen Traditionsvereins. Die "Whites" stecken derzeit mittendrin im Abstiegskampf, der Schweizer soll der strauchelnden Offensive frischen Wind einhauchen.

Doch neben Leeds haben sich auch schon andere Vereine in Stellung gebracht, unter anderem auch der AC Milan. Doch Salzburg wird sich mit einer Entscheidung Zeit lassen. Denn Okafor ist im November und Dezember auch bei der WM im EInsatz, sollte er dort mit starken Leistungen abermals auf sich aufmerksam machen, könnte er seinen Marktwert noch mehr in die Höhe treiben.