REWE Group übernimmt 21 Unimarkt-Standorte und stärkt hierzulande selbstständige Kaufleute

Die REWE Group Österreich und Unimarkt haben eine Vereinbarung zur Übernahme von 21 Unimarkt-Standorten geschlossen. Der Großteil der Märkte wird künftig von selbstständigen Kaufleuten als ADEG Märkte geführt. Ziel ist es, die regionale Nahversorgung zu sichern.

Der Fokus zur Vereinbarung zur Übernahme von 21 Unimarkt-Märkten liegt dabei klar auf der Förderung selbstständiger Kaufleute: Die Mehrheit der Standorte wird künftig als ADEG Märkte von eigenständigen Unternehmerinnen und Unternehmern geführt.

Jene Filialen, die bisher im Unimarkt-Filialsystem betrieben wurden, sollen in Zukunft von BILLA und PENNY weitergeführt werden. Damit setzt die REWE Group auf eine bewährte Mehrmarkenstrategie und sichert gleichzeitig Kontinuität für Kunden und Mitarbeitern.

Fokus auf Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich

Der Großteil der übernommenen Unimarkt-Standorte befindet sich in Oberösterreich, weitere Märkte liegen in der Steiermark und in Niederösterreich. Die geplante Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und den Bundeskartellanwalt sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

Sicherung der Nahversorgung und Perspektiven für Mitarbeiter

„Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt zur Sicherung der Nahversorgung in Österreich. Unser Ziel ist es, Perspektiven für die betroffenen Mitarbeiter:innen sowie die selbstständigen Kaufleute zu eröffnen“, unterstreicht Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG die Bedeutung der Verinbarung.

ADEG als ideale Struktur für selbstständige Unimarkt-Kaufleute

Auch auf Seiten von Unimarkt zeigt man sich zufrieden mit dem Abschluss der Gespräche. Die ADEG Kaufleute profitieren von unternehmerischer Freiheit bei gleichzeitig starker Unterstützung durch die REWE Group – ein Modell, das sich in ländlichen Regionen seit Jahrzehnten bewährt. „Vor allem die genossenschaftlichen Strukturen von ADEG bieten den Unimarkt-Kaufleuten eine ideale Basis für die Weiterführung ihrer Märkte“, erklärt Unimarkt GF Andreas Hämmerle.

REWE Group fest in Oberösterreich verwurzelt

Die REWE Group zählt zu den wichtigsten Playern der Nahversorgung in Oberösterreich. Mit rund 5.600 Mitarbeiter:innen, darunter 250 Lehrlinge, ist das Unternehmen ein bedeutender Arbeitgeber in der Region.

Das Filialnetz umfasst:



160 BILLA Märkte

46 PENNY Filialen

75 BIPA Standorte

40 ADEG Märkte

Diese starke Präsenz unterstreicht die zentrale Rolle der REWE Group für die regionale Wirtschaftskraft und die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung.