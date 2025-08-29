Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Von Bettdecke bis Vorhang: So oft MÜSSEN diese Textilien wirklich gewaschen werden
© Getty Images

Ekel-Alarm

Von Bettdecke bis Vorhang: So oft MÜSSEN diese Textilien wirklich gewaschen werden

29.08.25, 10:20
Teilen

Wann haben Sie zuletzt Ihre Vorhänge gewaschen? Oder Ihr Kissen? Viele Heimtextilien bleiben viel länger liegen, als sie sollten – andere wiederum landen viel zu oft in der Trommel. Wir verraten, welche Textilien wirklich wann in die Wäsche gehören! 

Hand aufs Herz: Manche Heimtextilien waschen wir wahrscheinlich viel zu oft – andere wiederum eher zu selten. Gerade weil sie nicht täglich im Mittelpunkt stehen, vergisst man schnell, dass sich Staub, Hautschüppchen oder sogar Milben darin sammeln. Damit Sie den Überblick behalten, ist hier eine kleine Faustregel-Liste. 

Von Bettdecke bis Vorhang: So oft MÜSSEN diese Textilien wirklich gewaschen werden
© Getty Images

Bettwäsche

Alle 2 Wochen ist ein guter Rhythmus. Im Sommer oder wenn Sie viel schwitzen, darf es auch wöchentlich sein. Wer Allergien hat, sollte lieber kürzere Intervalle wählen. 

Bettdecken & Kissen

Die Bezüge werden natürlich öfter gewaschen – aber das Innenleben selbst? Einmal pro Jahr waschen reicht meistens. Kissen dürfen sogar gerne alle 6 Monate eine Runde in die Maschine oder zur Reinigung. 

Lesen Sie auch

Handtücher

Alle 3–4 Benutzungen in die Wäsche. Ausnahme: Sport- oder Saunatücher, die verschwitzter sind – die wandern besser sofort in den Wäschekorb.

Küchentücher

Hier gilt: lieber öfter. Durch Lebensmittelreste und Feuchtigkeit sind sie ein Paradies für Bakterien. Also am besten alle 1–2 Tage wechseln. 

Tischdecken

Nach einem größeren Essen oder sichtbaren Flecken direkt ab in die Wäsche. Ansonsten reicht nach 1–2 Wochen. 

Vorhänge 

Die werden gerne vergessen – dabei setzen sich Staub und Gerüche ab. Faustregel: alle 6–12 Monate. Wenn Sie Raucher:innen sind oder Haustiere haben, eher öfter. 

Sofadecken / Kuscheldecken 

Alles, was direkt auf der Haut liegt, sollte alle 2–4 Wochen gewaschen werden. Gerade Kuscheldecken sammeln gerne Hautschuppen und Haare. 

Teppiche & Läufer

Nicht in die Waschmaschine, klar – aber regelmäßig saugen ist Pflicht. Einmal im Jahr lohnt sich eine gründliche Teppichreinigung. 

 

Man muss es mit dem Waschen nicht übertreiben – aber regelmäßige Pflege sorgt dafür, dass Heimtextilien hygienisch bleiben und länger schön aussehen. Merken Sie sich am besten:

  • Dinge mit viel Hautkontakt öfter waschen.
  • Dinge mit wenig Kontakt (Vorhänge, Teppiche) seltener, aber trotzdem regelmäßig.

So bleibt es gemütlich und sauber – ohne Wäsche-Stress.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden