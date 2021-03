Pogacar siegt bei Tirenno-Adriatico

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hat seine Top-Form erneut unter beweis gestellt und holt den Gesamtsieg bei der World-Tour-Rundfahrt Tirenno-Adriatico.

Der 22-jährige Slowene hat sich beim abschließenden Zeitfahren in San Benedetto nicht mehr von der Spitze verdrängen lassen. Auch wenn der Tagessieg an den Gesamt-Zweiten Wout van Aert (Jumbo-Visma) geht, sichert sich Pogacar den Triumph in der Gesamtwertung. Es war bereits sein zweiter Gesamtsieg 2021 nach dem Erfolg bei der UAE-Tour. Patrick Konrad (BORA) schließt die Rundfahrt in Italien auf dem 26. Endrang ab.

Van Aert besiegt Weltmeister Ganna

Auf dem 10 Kilometer langen Rennen gegen die Uhr war Zeitfahr-Weltmeister und Lokalmatador Filippo Ganna (INEOS) der klare Favorit. Der Italiener gewann jedes Zeitfahren, an dem er teilnahm seit der Wiederaufnahme der Rennen nach der Corona-Pause im Vorjahr. Jetzt musste er sich erstmals wieder geschlagen geben, wurde mit 11 Sekunden Rückstand Dritter.

Für Etappensieger Wout van Aert gibt es allerdings kaum Zeit zum ausruhen: Er steht am Samstag beim ersten Radsport-Monument des Jahres, dem Eintagesrennen Mailand-Sanremo am Start, wo er seinen Vorjahrestitel verteidigen möchte. Dort wird es wie in den letzten Tagen auf Italiens Straßen erneut zum Dreikampf zwischen dem Belgier, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) und Julian Alaphilippe (Deceunik-Quickstep) kommen.