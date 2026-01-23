So viel kosten die Tickets für die legendäre Weißwurstparty

Am 23. Jänner ist es wieder so weit und Familie Hauser lädt zur Weißwurstparty in ihren Stanglwirt. Wer dabei sein will, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen.

Arnold Schwarzenegger, Melissa Naschenweng, DJ Ötzi und zahlreiche VIPs treffen sich Freitagabend in Kitzbühel und feiern mit Den Hausers ihre Weißwurstparty. Ein Pflichttermin auch für zahlreiche Stars und Sternchen, Unternehmer und Fans des Top-Events. Das einzige Problem dabei ist, an die begehrte Karten zu kommen.

Arnold Schwarzenegger bei der Weißwurstparty © babiradpicture/Oliver Schmitt

Preislich sind diese prinzipiell erschwinglich. Für ein Klassik-Ticket schlagen sich 206 Euro zu Buche, die begehrte Gold-Kategorie kostet 526 Euro pro Karte. Die Luxus-Kategorie "Diamant" ist da schon etwas teurer. Hierfür muss man 826 Euro pro Person berappen. Diamant-Karten gibt es aber gar nicht im normalen Verkauf - diese werden im Rahmen einer Auktion vergeben.

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Damit die begehrten Tickets im Rahmen der Verlosung für möglichst viele Personen erhältlich sind und fair verteilt werden, ist die Anzahl der Tickets auf maximal 6 Tickets pro registriertem Nutzer beschränkt. Die ausgestellten Tickets sind zudem personalisiert und enthalten am Ticket den Namen des rechtmäßigen Ticketbesitzers, damit eine unrechtmäßige Weitergabe verhindert werden kann.

Auf älteren Bildern sah Melissa Naschenweng deutlich anders aus. © Instagram

In der Diamant-Kategorie sind im Preis inkludiert:

Zusätzliche Eingangs-Möglichkeit über die Tiefgarage

Kostenlose Garderoben in der Tiefgarage und der Eingangs-Almhütte

Eintritt in den exklusiven Diamant-Bereich (Diamant-Podest), Gold-Bereich (Hotelbar “Tenne”) und in den Klassik-Bereich (Lipizzaner-Reithalle mit Hauptbühne, ERDINGER Hütt’n mit Nebenbühne, Tanzboden-Disco)

Stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm

Original Holnburger Champagner-Weißwürste und BrezenSchmankerl vom Stanglwirt Kulinarik-Team

Diamant-Getränkeangebot: Alkoholfreie Getränkeauswahl, Erdinger Bier & Weißbier, Rotwein, Weißwein, Sekt, Longdrinks, Champagner, Spirituosen und Beigetränke

© Facebook

Die Party ist bereits seit vielen Wochen ausverkauft und rund 2.800 glückliche Karten-Besitzer werden am 23. Jänner eine berauschende Party-Nacht mit Stars und Musik-Acts Oimara erleben.