Designierter US-Finanzminister: Zentralbank muss unabhängig bleiben

Dollar soll Ex-Hedgefondsmanager zufolge Reservewährung bleiben

Der designierte neue US-Finanzminister Scott Bessent hat sich zur Unabhängigkeit der Notenbank Fed bekannt. Das für die Zinssetzung zuständige Gremium FOMC solle bei geldpolitischen Entscheidungen unabhängig sein, sagte Bessent am Donnerstag bei einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Senats in Washington.

Die Ansichten des ehemaligen Hedgefonds-Managers und Gründers von Key Square Capital Management waren Analysten zufolge am Markt mit Spannung erwartet worden angesichts der wiederholten Kritik des zukünftigen Präsidenten Donald Trump an der Zinspolitik der Fed. Während Trump häufig über die Stärke des Dollars klagt, nannte Bessent es von kritischer Bedeutung, dass die US-Währung die Weltreservewährung bleibe.

Bessent bekannte sich vor dem Ausschuss dagegen zu Trumps Zollplänen. Diese würden gegen unfaire Handelspraktiken wirken, die Staatseinnahmen erhöhen und die Verhandlungsposition der USA auch abseits von Handelsthemen stärken. In diesem Zusammenhang beklagte er, die Sanktionen des scheidenden Präsidenten Joe Biden gegen die russische Ölbranche im Ukraine-Krieg seien zu lasch. Ein Grund dafür sei, dass die Biden-Regierung zu viel Angst gehabt habe, einen höheren Ölpreis heraufzubeschwören. An etwaige Vertreter Russlands unter den Zuschauern gerichtet sagte Bessent, er würde "zu 100 Prozent" eine so starke Erhöhung der Strafmaßnahmen unterstützen, dass Russland an den Verhandlungstisch komme - sollte Trump darum bitten.

Bessents Antworten auf Fragen zu zahlreichen anderen Themen blieben im Rahmen dessen, was von einem republikanischen Kandidaten für das Amt des Finanzministers erwartet werden würde. Er sprach zudem eindringlich von einer Notwendigkeit, die 2017 von Trump eingeführten Steuervergünstigungen zu erneuern, da sonst eine "wirtschaftliche Katastrophe" drohe. Bessent zeigte sich skeptisch, ob die Fed eine eigene Kryptowährung auflegen solle. "Ich sehe keinen Grund, warum die USA eine Zentralbank-Digitalwährung haben sollten", sagte Bessent. Mit dem Dollar hätten Anleger bereits Zugang zu einer Vielzahl sehr sicherer US-Vermögenswerte.

Trump hat unter anderem angekündigt, die USA zum "Krypto-Zentrum" des Planeten machen zu wollen. Sein Wahlsieg Anfang November war ein Faktor, der den Preis der ältesten und bekanntesten Kryptowährung Bitcoin Anfang Dezember erstmals über die Marke von 100.000 Dollar hob. Am Donnerstag lag der Bitcoin etwas darunter. Trump soll am Montag vereidigt werden. Unmittelbar danach könnte er per Erlass damit beginnen, Teile seiner Politik umzusetzen. Bessents Nominierung muss vom ganzen Senat bestätigt werden. Dort haben Trumps Republikaner eine kleine Mehrheit.