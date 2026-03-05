Alles zu oe24VIP
Köln Kölner Dom
© Getty Images

Nach 145 Jahren

Schock für Urlauber: Beliebte Touristen-Attraktion verlangt nun Eintritt

05.03.26, 14:18
Im Laufe des Jahres wird der Kölner Dom von Touristen Eintritt verlangen. Die Höhe steht derzeit noch nicht fest. 

In einer Pressemitteilung erklärt das Domkapital, dass damit die gestiegenen finanziellen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb gesichert werden sollen. Die Gebühren sollen ab der zweiten Jahreshälfte erhoben werden.

Dompropst Assmann kündigt in einer Pressemitteilung an: "Wir werden uns in den kommenden Wochen Zeit nehmen und sorgsam ein Preisgefüge erstellen, über Sonderkonditionen und über mögliche ‚Aktionstage‘ mit freiem Eintritt für bestimmte Besucherinnen und Besucher nachdenken."

Die Leitung des Kölner Doms will "ein Wegeleitkonzept erarbeiten und Besuchsbereiche definieren, Vorkehrungen für den Ticketverkauf treffen und eine Vielzahl baulicher und organisatorischer Maßnahmen treffen."

