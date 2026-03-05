Messer-Attacke am Holocaust-Mahnmal: Syrer verurteilt

Schuldspruch wegen versuchten Mordes und der versuchten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland

Gut ein Jahr nach der Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist der Angreifer am Donnerstag zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Das Kammergericht der deutschen Hauptstadt sprach den Syrer unter anderem des versuchten Mordes und der versuchten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig. Die Bundesanwaltschaft hatte die Tat als radikal-islamistisch und antisemitisch bewertet.