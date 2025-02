Unfall bei Pannenhilfe: Rallye-Champion verliert ein Bein!

Der französische Motorsportler Mathieu Baumel (49), viermaliger Sieger der Rallye Dakar, erlebte einen Schicksalsschlag, der sein Leben für immer verändern wird.

Bei einem Unfall während einer spontanen Pannenhilfe wurde er schwer verletzt. Nun steht fest: Er muss sein rechtes Bein amputieren lassen. Trotz dieses Rückschlags hat er ein klares Ziel – die Rückkehr in den Rallyesport.

Schicksalsschlag bei Pannenhilfe

Ende Januar war Baumel auf dem Weg zur Rallye Monte-Carlo, als er sah, dass ein anderer Teilnehmer mit seinem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen liegen geblieben war. Ohne zu zögern, hielt der erfahrene Beifahrer an, um Hilfe zu leisten. Doch genau dieser selbstlose Einsatz wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Während der Hilfsaktion prallte ein herannahendes Auto gegen das liegengebliebene Fahrzeug, das wiederum in Baumel geschleudert wurde. Der Franzose erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort kämpften Ärzte um seine Genesung – doch nicht alle Schäden konnten behoben werden.

Nach mehr als zwei Wochen im Krankenhaus wandte sich Baumel nun erstmals an seine Fans. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram schrieb er: "Hallo zusammen, wie ihr wisst, hatte ich einen schweren Unfall am Straßenrand. Ein Auto ist gegen ein anderes geprallt, das mich dann erfasst hat. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, und 17 Tage später kann ich euch sagen, dass es mir natürlich viel besser geht." Dennoch musste der 49-Jährige eine bittere Entscheidung treffen: "Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen: Ich werde mein rechtes Bein amputieren lassen." Ärzte hatten offenbar keine Möglichkeit mehr gesehen, das Bein zu retten.

Neben dem rechten Bein wurde auch Baumels linkes Bein stark verletzt. Dennoch gibt es hier Grund zur Hoffnung: "Mein linkes Bein wurde dreimal operiert, und ich arbeite hart daran, es wieder vollständig funktionsfähig zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass es langfristig wieder gut funktionieren wird." Trotz der schweren Verletzungen und der langen Rehabilitationszeit lässt sich Baumel nicht unterkriegen. Sein Blick ist nach vorne gerichtet – auf eine Rückkehr in den Motorsport.

Wieder bei der Rallye Dakar starten

Mathieu Baumel zählt zu den erfolgreichsten Beifahrern im internationalen Rallyesport. Gemeinsam mit dem Katarer Nasser Al-Attiyah (54) gewann er viermal die Rallye Dakar. 2024 trennten sich ihre Wege, und Baumel startete erstmals mit dem belgischen Fahrer Guillaume de Mévius (30). Trotz seines tragischen Unfalls hat Baumel ein klares Ziel: "Mein einziges Ziel ist es, bereit für die nächste Dakar zu sein – an der Spitze der Rangliste in einem T1+-Auto, selbstverständlich weiterhin mit Guillaume de Mévius. Ich freue mich sehr, dass er hier im Krankenhaus an meiner Seite ist."