Erste Fotos der Hochzeit: Katja Burkards Brautlook überrascht

Nach 28 Jahren Beziehung haben sich Katja Burkard und Hans Mahr in der Steiermark das Jawort gegeben. Für Aufsehen sorgte dabei vor allem ihr unerwartet unkonventionelles Braut-Outfit.

Am Samstag um 11 Uhr war es so weit: RTL-Moderatorin Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr gaben sich in der romantischen Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der Steiermark das Ja-Wort. Auf Instagram teilte die „Punkt 12“-Moderatorin die emotionalen Eindrücke und sorgte mit ihrem unkonventionellem Hochzeits-Look sofort für Gesprächsstoff.

Mit ihrem Braut-Look setzt Katja Burkard ein Fashion-Statement

Denn: Katja Burkard trat nicht in einem klassischen Brautkleid vor den Altar, sondern entschied sich für einen eleganten Jumpsuit, der alles andere als gewöhnlich war. Das figurbetonte Einteiler-Design setzte ihre Silhouette perfekt in Szene und verlieh der 60-Jährigen eine moderne, coole Ausstrahlung.

Der Jumpsuit bestach durch ein auffälliges Dekolleté und einen tiefen Rückenausschnitt, die der Braut einen glamourösen Twist verliehen. Kombiniert wurde das weiße Outfit mit einem klassischen Brautschleier. In ihrer Hand hielt Katja einen schlichten weißen Blumenstrauß.

Dezentes Make-up, kaum Schmuck, dafür die berühmten, offenen Locken. Nur ein Accessoire funkelte unübersehbar: der nagelneue Ehering am Ringfinger.

Fest steht: Brautmode muss längst nicht mehr dem klassischen Korsett aus Tüll und Spitze folgen. Stattdessen setzt Katja einen neuen Trend: Hosen statt Röcke, Coolness statt Klischee.

Erst vor kurzem offenbarte Katja Burkard, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hatte, wenn auch nur für kurze Zeit. Umso schöner ist jetzt das Happy-End! © Getty Images

Zu den Fotos schreibt sie überglücklich: „Die Kennenlernphase hat 28 Jahre gedauert und jetzt sind wir endlich verheiratet! Fühlt sich super an.“ Über die Trauung selbst schwärmt sie: „Romantisch, lustig, bewegend. Nur im ganz kleinen Kreis, mit unseren Kindern – genau so, wie wir uns das gewünscht haben.“