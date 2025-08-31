Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Katja Burkard und Hans Mahr
© Getty Images

Happy End

Nach 28 Jahren wilder Ehe – Katja Burkard heiratet Hans Mahr

31.08.25, 15:30
Teilen

Nach 28 Jahren gemeinsamer Zeit haben RTL-Moderatorin Katja Burkard („Punkt 12“) und Medienmanager Hans Mahr (76) geheiratet. Am Samstag um 11 Uhr gaben sie sich in der Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der Steiermark das Ja-Wort

An der Trauung nahmen nur die Kinder des Paares teil: Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) sowie die Söhne von Hans Mahr, Alexander (33) und Christof (29). Alle vier standen als Trauzeugen bereit und hielten persönliche Reden. Musikalisch untermalt wurde die Zeremonie von einem Lied des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich – ein besonderer Wunsch des Brautpaars. Burkard erklärte gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: „Wir wurden immer gefragt, wann wir endlich heiraten. Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall! Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet – im kleinen Kreis, mit den wichtigsten Menschen in unserem Leben: unseren Kindern.“

Ihr privates Glück fand Katja Burkard 1998 mit dem österreichischen Medienmanager Hans Mahr. 

Ihr privates Glück fand Katja Burkard 1998 mit dem österreichischen Medienmanager Hans Mahr. 

© Getty

Ein Herzensplatz am Pogusch

Die Moderatorin schwärmte von der Location: „Die kleine Kapelle Himmelreich am Pogusch ist unser Herzensplatz. Hier wurden auch schon unsere Töchter getauft.“ Die Feier habe alle Facetten gehabt – romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich. Burkard: „Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben.“

Katja Burkard mit ihrem Ehemann Hans Mahr

Katja Burkard mit ihrem Ehemann Hans Mahr

© Nathalie Martens

Hans Mahr erinnerte sich an den besonderen Moment: „Im April 2025 auf den Malediven. Ich hatte einen Ring dabei. Katja hatte keine Ahnung, und sie hatte wohl auch nicht mehr damit gerechnet.“ Die Überraschung gelang, Burkard sagte „Ja“.

Ganz ohne Brüche war die lange Beziehung nicht. Rund um das Jahr 2022 geriet das Paar in eine ernste Krise. In ihrer Biografie „60 ist das neue 60“ beschreibt Burkard, dass sie damals in eine Art „Ego-Trip“ geriet. Wiederholte Alltagskonflikte führten sogar zur Trennung. Erst ein Jahr später erkannten beide, wie wichtig ihnen die Beziehung war. „Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben“, sagte Burkard Anfang 2025 zur "Bild2. Und: „Mein Mann hat wirklich gekämpft wie ein Löwe.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden