Nach 28 Jahren wilder Ehe – Katja Burkard heiratet Hans Mahr

Nach 28 Jahren gemeinsamer Zeit haben RTL-Moderatorin Katja Burkard („Punkt 12“) und Medienmanager Hans Mahr (76) geheiratet. Am Samstag um 11 Uhr gaben sie sich in der Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der Steiermark das Ja-Wort

An der Trauung nahmen nur die Kinder des Paares teil: Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) sowie die Söhne von Hans Mahr, Alexander (33) und Christof (29). Alle vier standen als Trauzeugen bereit und hielten persönliche Reden. Musikalisch untermalt wurde die Zeremonie von einem Lied des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich – ein besonderer Wunsch des Brautpaars. Burkard erklärte gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: „Wir wurden immer gefragt, wann wir endlich heiraten. Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall! Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet – im kleinen Kreis, mit den wichtigsten Menschen in unserem Leben: unseren Kindern.“

Ihr privates Glück fand Katja Burkard 1998 mit dem österreichischen Medienmanager Hans Mahr. © Getty

Ein Herzensplatz am Pogusch

Die Moderatorin schwärmte von der Location: „Die kleine Kapelle Himmelreich am Pogusch ist unser Herzensplatz. Hier wurden auch schon unsere Töchter getauft.“ Die Feier habe alle Facetten gehabt – romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich. Burkard: „Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben.“

Katja Burkard mit ihrem Ehemann Hans Mahr © Nathalie Martens

Hans Mahr erinnerte sich an den besonderen Moment: „Im April 2025 auf den Malediven. Ich hatte einen Ring dabei. Katja hatte keine Ahnung, und sie hatte wohl auch nicht mehr damit gerechnet.“ Die Überraschung gelang, Burkard sagte „Ja“.

Ganz ohne Brüche war die lange Beziehung nicht. Rund um das Jahr 2022 geriet das Paar in eine ernste Krise. In ihrer Biografie „60 ist das neue 60“ beschreibt Burkard, dass sie damals in eine Art „Ego-Trip“ geriet. Wiederholte Alltagskonflikte führten sogar zur Trennung. Erst ein Jahr später erkannten beide, wie wichtig ihnen die Beziehung war. „Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben“, sagte Burkard Anfang 2025 zur "Bild2. Und: „Mein Mann hat wirklich gekämpft wie ein Löwe.“