Diebe stehlen bei Tour de France 11 Räder von Gall-Rivalen

Neben den heftigen Stürzen am Montag sorgt eine andere Meldung bei der Tour de France für Aufregung.

Der Tour-Tross bewegt sich seit Samstag quer durch Frankreich. Die unzähligen Teamfahrzeuge und die Fahrer-Kolonne sorgen für jede Menge Aufsehen. Bei so viel Aufmerksamkeit scheinen manche kriminellen Organisationen ebenfalls ganz hellhörig zu werden.

Das musste vor allem das Team Cofidis erleben. Als man am Sonntag vor der zweiten Etappe die Arbeitsgeräte der Stars holen wollte, kam das böse Erwachen. Insgesamt elf Räder wurden aus dem Truck beim Hotel gestohlen. Inklusive der Einbruchschäden verursachten die Täter nicht weniger als 150.000 € Schaden.

Fahrt auf Ersatzrädern

Die Stars des Teams rund um den Deutschen Emanuel Buchmann, der gegen den Österreicher Felix Gall um einen Platz in den Top 10 der Gesamtwertung kämpft, mussten das zweite Teilstück auf den Ersatzrädern bestreiten. Ein nicht zu unterschätzender Nachteil.

Der Radhersteller Look musste am Sonntag eigens das 466 Kilometer entfernte Werk öffnen, um neue Gefährte liefern zu können. Am Nachmittag konnte die Polizei fünf Räder in einem Gebüsch wiederfinden, die restliche Diebesbeute ist weiterhin verschwunden.