Radsport-Hammer: Giro-Zweiter startet bei der Tour of Austria

Österreichs Fans ebenso wie die Veranstalter der Tour of Austria dürfen sich auf einen aufsteigenden Stern im Radsport freuen.

Isaac del Toro wird nun tatsächlich am 9. Juli in Steyr am Start stehen, der mexikanische UAE-Teamkollege von Felix Großschartner war schon auf der vorläufigen Nennliste gestanden. Del Toro war beim Giro d'Italia elf Tage lang im Rosa Trikot gefahren und wurde am Ende Gesamtzweiter. Er gilt als größtes Nachwuchstalent seit Tadej Pogacar.

"Es ist unglaublich, wir kommen mit einem superstarken Team zur Tour of Austria", war Teamkollege Großschartner, der am Wochenende Gold und Silber bei den Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen gewonnen hat, erfreut. "Ich bin richtig gut drauf, auch Rafal Majka, zweifacher Bergtrikot-Sieger der Tour de France. Und Isaac soll seine Form nach dem Giro gut konserviert haben. Die Frage ist, wie er die Italien-Rundfahrt weggesteckt hat", ergänzt Großschartner.

Keine Kapitänsrolle bei UAE

Eine Kapitänsrolle gibt es bei UAE nicht. "Wir sind mit Isaac, Rafal und mir drei Leader. Ich bin mir sicher, wenn ich mich besser fühle, bekomme ich die volle Unterstützung von allen - das gilt natürlich auch umgekehrt." Ziel ist der Gesamtsieg bei der Tour of Austria. "Aber man muss ehrlich sagen, dass es schon auch andere Favoriten gibt. Die Rundfahrt ist echt super besetzt."

Tour-Direktor Thomas Pupp ist freilich ebenfalls happy. "Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass wir heuer eine der stärksten Besetzungen in der jüngeren Radsportgeschichte haben." Die Tour of Austria geht am 13. Juli in Feldkirch zu Ende.