Zverev mit Schock-Beichte nach Wimbledon-Aus

Nach seinem Erstrunden-Aus beim Rasen-Klassiker in Wimbledon hat der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev erneut offen über mentale Probleme gesprochen.

Er fühle sich "sehr, sehr alleine" im Leben und die Freude außerhalb des Tennisplatzes fehle ihm, sagte der Weltranglistendritte. Der 28-Jährige schloss auch eine Psychotherapie nicht aus.

"Es ist ein Gefühl, dass du ins Bett gehst und du nicht wirklich für den nächsten Tag motiviert bist", sagte Zverev nach der Fünf-Satz-Niederlage gegen den französischen Weltranglisten-72. Arthur Rinderknech. "Du fühlst dich nicht danach, aufzuwachen und zur Arbeit zu gehen. Ich denke, jeder hat dieses Gefühl, es ist egal, welchen Job du hast. Als Athlet beeinflusst das sehr deine Leistung."

"Etwas in mir muss sich ändern"

Auf die Frage, ob er eine Therapie brauche, antwortete Zverev, dass dies möglicherweise das erste Mal in seinem Leben der Fall sei. Er habe sich noch nie so leer gefühlt. "Etwas in mir muss sich ändern, etwas, das nicht notwendigerweise auf dem Tennisplatz liegt." Er hoffe, beim Masters-1000-Turnier im kanadischen Toronto Ende Juli weitere Antworten geben zu können, was er unternehmen werde, so Zverv nach seinem ersten Auftakt-Aus bei einem Major-Turnier seit 2019.

Die Person, die ihn am glücklichsten mache im Leben, sei seine Tochter Mayla, sagte Zverev. "Aber sie ist vier. Normalerweise muss es andersrum sein, ich muss ihr Energie geben, ich muss sie glücklich machen und nicht andersrum. Das kann es nicht sein."