Suchaktion: Wo ist der vermisste Eisläufer?

Eigentlich wollte der 55-Jährige aus dem Bezirk Baden die tiefen Temperaturen nutzen, um am zugefrorenen Neusiedlersee Schlittschuh zu laufen.

Die Suche nach einem 55-Jährigen aus Baden ging auch am Mittwoch weiter. Der 55-Jährige verließ am Montag gegen 7 Uhr seine Wohnung, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Neusiedlersee zu fahren. Genau wie andere Schlittschuhläufer wollte er die dicke Eisschicht, die sich aufgrund der niedrigen Temperaturen gebildet hatte, nutzen.

© LPD Burgenland

Um 8.30 Uhr wurde der Mann zum letzten Mal in der Postfiliale in Rust gesehen, als er ein Paket aufgegeben hatte. Danach soll er sich Richtung See aufgemacht haben. Seither fehlt von dem 55-Jährigen, der zu dem Zeitpunkt einen orangenen Anorak mit Kapuze sowie eine blaue Outdoorhose mit Hosenträger anhatte und einen blaugrauen Rucksack und ein Paar ältere weiße Schlittschuhe mit sich hatte, jede Spur.

Suchaktion wird fortgesetzt

Die Suchaktion wird am heutigen Tag vor allem in den Bereich des westlichen Ufers des Neusiedler Sees ausgeweitet. Dabei werden von der Polizei und den eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren wieder Drohnen, der Hubschrauber und Zillen mit Sonargeräten eingesetzt.