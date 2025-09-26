Herzstillstand! Koma! Drama um Hamilton-Hund Roscoe

Schock-Nachricht von Lewis Hamilton (39)! Der Rekord-Weltmeister kämpft nicht nur auf der Strecke – sondern vor allem um das Leben seines geliebten Hundes Roscoe.

Wie Hamilton in seiner Instagram-Story berichtet, musste Roscoe am Mittwoch erneut in die Tierklinik – Verdacht auf eine weitere Lungenentzündung. Bei den Untersuchungen kam es zum Drama: Sein Herz setzte aus! Hamilton: „Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, sediert, während er untersucht wurde. Dabei setzte sein Herz aus.“ Die Ärzte konnten Roscoe zwar wiederbeleben – doch seitdem liegt die Bulldogge im Koma.

Hamiltons verzweifelter Hilferuf

„Wir wissen nicht, ob er wieder aufwachen wird“, schreibt der Ferrari-Pilot. „Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken. Ich bin an seiner Seite – danke euch allen für eure Gebete.“ Für Hamilton sind es Stunden der Angst. Schon im April hatte Roscoe eine schwere Lungenentzündung überstanden. Jetzt die Rückkehr des Albtraums!

Bulldogge kämpft gegen die Zeit

Roscoe wird in wenigen Wochen 13 Jahre alt – ein außergewöhnliches Alter für seine Rasse, die im Schnitt nur 8 bis 10 Jahre alt wird. Beim England-GP in Silverstone begleitete er Herrchen noch ins Fahrerlager, trug stolz sein Ferrari-Rot. Doch schon damals gab es Kritik: RTL-Kommentator Heiko Waßer warf Hamilton „Tierquälerei“ vor, weil er den betagten Hund mitbrachte. Hamilton konterte: „Auch in Monza möchte ich ihn dabeihaben. Er wird in einem roten Ferrari-Umhang sehr gut aussehen.“ Doch dazu kam es nicht – vielleicht schon wegen der gesundheitlichen Probleme. Einen mit Pirelli geplanten Reifentest ließ Hamilton ausfallen, dafür sprang in Mugello der chinesische Ferrari-Ersatzpilot Guanyu Zhou ein.