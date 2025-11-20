Alles zu oe24VIP
Las Vegas Regen
Zittern um GP

Fahrer schlagen Alarm: Regen stürzt Formel 1 ins Chaos

20.11.25, 18:57
Der GP von Las Vegas wackelt wegen anhaltender Unwetter in der US-Wüste.

Seit Tagen halten Unwetter die Wüste von Nevada in Atem. Samstagnacht (ab 5 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) soll dort der Showdown in der Glücksspielmetropole Las Vegas steigen. Es ist zugleich das drittletzte Rennen der Weltmeisterschaft. Mit dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri, sowie Red-Bull-Superstar Max Verstappen haben noch drei Fahrer die Chance auf den Titel. 

Dafür müsste das Rennen am Wochenende allerdings wie geplant stattfinen. Auch wenn die Verantwortlichen weiter darum glauben, sind die Wettervorhersagen weniger vielversprechend. Denn ein Ende des Regens ist noch nicht in Sicht. 

Fahrer schlagen Alarm

Viele Straßen in Las Vegas sind bereits überflutet. Der legendäre Strip, wo die Königsklasse des Motorsport am Wochenende um den Sieg fährt ist derzeit noch nicht betroffen. Dennoch äußern einige Fahrer bereits Bedenken. 

„Das wird eine Riesenherausforderung, es gibt wenig Spielraum für Fehler, für einen Stadtkurs ist es eine recht flotte Strecke“, warnt WM-Leader Norris. Auch sein WM-Rivale Verstappen, der ein kleines Wunder für die erfolgreiche Titelverteidigung braucht ist skeptisch: „Ich habe lieber ein Rennen auf trockener Strecke. Es ist schwierig genug.

