Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
F1 Regen Las Vegas
© X/Holiness

Straßen unter Wasser

Alarm in der Formel 1: Regen-Chaos gefährdet GP von Las Vegas

19.11.25, 20:02
Teilen

Wenige Tage vor dem GP von Las Vegas ist die Wüstenstadt von schweren Unwettern betroffen, die Straßen stehen zum Teil unter Wasser.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 5 Uhr im LIVE-TICKER) soll das PS-Highlight in Las Vegas steigen. Beim Flutlicht-Spektakel in der Glücksspiel-Metropole kämpfen mit Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen noch drei Fahrer um ihre WM-Chance. 

Es ist das drittletzte Rennen der Saison, die spannend wie schon lange nicht ist. Verstappen braucht allerdings ein kleines Wunder und alle drei Rennen, doch ausgerechnet das Highlight in der Wüste von Nevada steht nun auf der Kippe.

Las Vegas GP
© Getty

Denn seit Tagen regnet es ungewöhnlich viel in dem sonst so trockenen und heißen Flecken der USA. Auch das ist ein Grund, warum das Abwassersystem der Stadt nicht so gut funktioniert. Während die Boliden in den nächsten Tagen auf dem Stadtkurs den legendären Strip entlangrasen, sollen die spektakulären Bilder wieder um die Welt gehen.

Lesen Sie auch

Regen-Vorhersage für Training

Doch auch am ersten Trainingstag werden nun wieder Schauer von den Meteorologen vorhergesagt. Fans sind in Sorge, dass das Rennen ins Wasser fallen könnte. Schon jetzt sind zahlreiche Straßen in Vegas unter Wasser.

Die Verantwortlichen rund um Formel-1-CEO Stefano Domenicali sind allerdings zuversichtlich, dass das Rennen, wie geplant, stattfinden kann. Einen kleinen Vorteil sieht Verstappen allerdings. Einerseits kommt er mit nassen Verhältnissen besonders gut zurecht, andererseits ist auf dem engen Stadtkurs auch mit einigen Ausrutschern zu rechnen, die für Chaos im Rennverlauf sorgen können, wodurch er sich einen kleinen Vorteil gegen das McLaren-Duo erhofft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden