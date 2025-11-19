Alarm in der Formel 1: Regen-Chaos gefährdet GP von Las Vegas

Wenige Tage vor dem GP von Las Vegas ist die Wüstenstadt von schweren Unwettern betroffen, die Straßen stehen zum Teil unter Wasser.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 5 Uhr im LIVE-TICKER) soll das PS-Highlight in Las Vegas steigen. Beim Flutlicht-Spektakel in der Glücksspiel-Metropole kämpfen mit Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen noch drei Fahrer um ihre WM-Chance.

Es ist das drittletzte Rennen der Saison, die spannend wie schon lange nicht ist. Verstappen braucht allerdings ein kleines Wunder und alle drei Rennen, doch ausgerechnet das Highlight in der Wüste von Nevada steht nun auf der Kippe.

© Getty

Denn seit Tagen regnet es ungewöhnlich viel in dem sonst so trockenen und heißen Flecken der USA. Auch das ist ein Grund, warum das Abwassersystem der Stadt nicht so gut funktioniert. Während die Boliden in den nächsten Tagen auf dem Stadtkurs den legendären Strip entlangrasen, sollen die spektakulären Bilder wieder um die Welt gehen.

Regen-Vorhersage für Training

Doch auch am ersten Trainingstag werden nun wieder Schauer von den Meteorologen vorhergesagt. Fans sind in Sorge, dass das Rennen ins Wasser fallen könnte. Schon jetzt sind zahlreiche Straßen in Vegas unter Wasser.

Die Verantwortlichen rund um Formel-1-CEO Stefano Domenicali sind allerdings zuversichtlich, dass das Rennen, wie geplant, stattfinden kann. Einen kleinen Vorteil sieht Verstappen allerdings. Einerseits kommt er mit nassen Verhältnissen besonders gut zurecht, andererseits ist auf dem engen Stadtkurs auch mit einigen Ausrutschern zu rechnen, die für Chaos im Rennverlauf sorgen können, wodurch er sich einen kleinen Vorteil gegen das McLaren-Duo erhofft.