Trost
© Gepa

Bei Brasilien-GP

ORF entschuldigt sich für Tost-Muttispruch: »Völlig unangebracht«

12.11.25, 16:01
Ein Satz, der in der Formel-1-Übertragung des GP von Brasilien für Kopfschütteln sorgte: Franz Tost, langjähriger Teamchef und ORF-Co-Kommentator, leistete sich am Sonntag einen verbalen Ausrutscher – und brachte damit nicht nur die Fans, sondern auch seinen Arbeitgeber in Erklärungsnot. 

Was war passiert? Lokalmatador Gabriel Bortoleto erlebte in Sao Paulo ein Wochenende zum Vergessen. Nach einem Crash im Sprint war für den Sauber-Piloten auch das Hauptrennen früh vorbei – nach einer Kollision mit Lance Stroll (Aston Martin) war schon in der ersten Runde Schluss.

Kurz darauf blendete die TV-Regie die enttäuschte Familie des Brasilianers ein. Da platzte Tost am Mikro der unpassende Kommentar heraus: „Er ist in der Lernphase. Da brauchen die Muttis gar nicht so deppert schauen, das ist ganz normal.“ Der Spruch sorgte im Netz rasch für Empörung – viele Fans empfanden die Bemerkung als respektlos.

ORF reagiert mit Entschuldigung

Der Sender reagierte noch am Montag und entschuldigte sich in einem offiziellen Statement: „In der Co-Kommentierung des Formel-1-GP von Brasilien ist es in der hektischen Startphase bedauerlicherweise zu einer nicht akzeptablen Aussage gekommen, für die wir uns höflichst entschuldigen wollen“, heißt es seitens des ORF. Man werde, so der Sender weiter, künftig „Vorsorge treffen, dass sich so etwas nicht wiederholt“.

