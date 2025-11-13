Alles zu oe24VIP
Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier
© Audi

Neues Team

Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier

13.11.25, 11:43
Die aktuelle Formel-1-Saison läuft in der Zielgeraden auf Hochtouren, ebenso wie die Vorbereitungen auf den Einstieg bei Motorsport-Gigant Audi. Der Erfolg soll künftig auch in der Motorsport-Königsklasse Einzug halten, der Bolide und die Strategie wurden nun vorgestellt.

"Unser Einstieg in die Formel 1 ist Teil von etwas Größerem. Die Geschichte von Audi in der Formel 1 beginnt gerade erst, doch Motorsport war schon immer Teil unserer DNA", sagte Audi-CEO Gernot Döllner bei der Präsentation am Mittwoch.

Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier
© Audi

Das Schweizer Team Sauber wurde bereits im März 2024 übernommen, mit der Saison 2026 steigt Audi aber offiziell mit eigenem Werksteam in die Formel 1 ein. Das Ziel? "Ab dem Jahr 2030 um Meisterschaften zu kämpfen", verkündete Projektchef Mattia Binotto.

Im nächsten Jahr tritt eine neue Regelung in Kraft, bei der beinahe die Hälfte der Leistung elektrisch generiert werden muss. Da es dadurch auch zu einer großen Umstellung bei den bestehenden Teams kommen wird, hält sich der Rückstand für Audi in Grenzen.

Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier
© Audi

Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier
© Audi

Audi-Logo in neuem Rot

Ebenso vorgestellt wurden (nicht fertige) Konzepte des Fahrzeugs, mit dem Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto 2026 an den Start gehen werden. Aus Grün wird dann "Titanium", "Carbon-Schwarz" und "Audi-Rot". Das fertige Fahrzeug wird im Jänner 2026 präsentiert - wie stylisch dieses wird, lässt sich aber schon jetzt erahnen.

Audi stellt F1-Boliden vor: WM-Titel 2030 im Visier
© Audi

Die technische Entwicklung des Boliden wird an drei Standorten vorangetrieben. In Hinwil (Schweiz) geht es an die "Entwicklung des Rennfahrzeugs sowie Planung und Durchführung der Renneinsätze", die Power Unit wird in Neuburg an der Donau entwickelt und im englischen Bicester befindet sich das Technikbüro, für "Präsenz im sogenannten Motorsport Valley".

