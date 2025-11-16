Alles zu oe24VIP
Hammer-Gerücht: Jetzt will DIESES Team Verstappen holen
16.11.25, 08:48
Max Verstappen bleibt trotz seines derzeitigen dritten Platzes in der WM die heißeste Personalie im Formel-1-Fahrerlager. 

Nun hat sich ein weiterer Teamchef offen als Bewunderer des Weltmeisters geoutet: Jonathan Wheatley, Leiter des neuen Audi-Rennstalls.

„Natürlich will ich Max in unserem Auto haben“, sagte Wheatley im Interview mit De Telegraaf. „Was wäre ich für ein Teamchef, wenn ich das nicht wollen würde?“ Damit reiht sich der 58-Jährige neben Mercedes-Boss Toto Wolff ein, der seit längerem deutlich macht, Verstappen nur allzu gerne in Silber sehen zu wollen.

Wheatley bringt allerdings eine Besonderheit mit: Er kennt Verstappen gut aus gemeinsamen Red-Bull-Jahren. „Ich habe das Glück, schon lange mit Max befreundet zu sein – und auch mit seinem Vater Jos und seinem Manager Raymond“, erklärte er. Gleichzeitig betonte er, dass solche Beziehungen keine Garantien seien: Vertrauen dürfe man nicht missbrauchen, und allein daraus lasse sich kein direkter Zusammenhang zu einem möglichen Audi-Cockpit herstellen.

Unter Experten gilt Verstappen weiterhin als der stärkste Fahrer im Feld. Sein fünfter WM-Titel ist trotz Rückstands nicht vom Tisch – drei Rennwochenenden stehen noch aus.

