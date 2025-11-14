Millionen Follower: DAS cashen die Freundinnen der Formel-1-Stars

Im Motorsport zählt nicht nur der Sieg – auch die Partnerinnen der Formel-1-Piloten verwandeln ihre Präsenz in Millionen. Über Social Media und die Formel-1-Bühne spielen sie geschickt ihr Business aus.

Die Formel 1 ist der größte Zirkus der Welt – und nicht nur die Piloten, sondern auch ihre Partnerinnen profitieren von der Aufmerksamkeit, die der Rennsport bietet. Mittendrin: Instagram, das als Sprungbrett für die Partnerinnen der Fahrer dient, um ihre Karrieren zu starten und Brands zu promoten.

© ZvG

Instagram als lukrative Bühne

Die mediale Aufmerksamkeit während der Rennen nutzt vor allem Alexandra Malena Saint Mleux, die Verlobte des Formel-1-Stars Charles Leclerc.

Mit inzwischen 2,8 Millionen Followern gehört sie zu den prominentesten Influencerinnen der Szene und verdient laut einer Studie von casino.org mehr als 6.169,80 Euro pro Instagram-Post. Ihre Posts, die oft von Bildern mit ihrem Partner und eleganten Outfits begleitet werden, sprechen die Fans an und bringen ihr ein beträchtliches Einkommen.

Weitere Influencerinnen im Formel-1-Universum

Auch Margarida Corceiro, die Freundin des britischen Fahrers Lando Norris, hat sich auf Instagram eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut.

Mit ihren 2,2 Millionen Followern und einem geschätzten Verdienst von 5.845,07 Euro pro Post zeigt sie, wie gut es sich mit einer starken Präsenz auf Social Media leben lässt. Neben ihren Posts als Model und Schauspielerin hat die Portugiesin ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, das mit jedem Bild wächst.

Kelly Piquet – eine Ikone mit Stil

Mit 2,1 Millionen Followern gehört auch Kelly Piquet, die brasilianische Ex-PR-Expertin und Kolumnistin, zu den erfolgreichsten Influencerinnen.

Die Tochter der Formel-1-Legende Nelson Piquet und Partnerin von Max Verstappen postet neben Mode- und Lifestyle-Inhalten vor allem Bilder von ihrem gemeinsamen Kind und ihrem berühmten Freund. Mit ihren gut platzierten Posts verdient sie rund 5.736,83 Euro pro Beitrag.