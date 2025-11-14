Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Max Verstappen und Kelly Piquet
© Getty Images

Insta und Co.

Millionen Follower: DAS cashen die Freundinnen der Formel-1-Stars

14.11.25, 12:28
Teilen

Im Motorsport zählt nicht nur der Sieg – auch die Partnerinnen der Formel-1-Piloten verwandeln ihre Präsenz in Millionen. Über Social Media und die Formel-1-Bühne spielen sie geschickt ihr Business aus. 

Die Formel 1 ist der größte Zirkus der Welt – und nicht nur die Piloten, sondern auch ihre Partnerinnen profitieren von der Aufmerksamkeit, die der Rennsport bietet. Mittendrin: Instagram, das als Sprungbrett für die Partnerinnen der Fahrer dient, um ihre Karrieren zu starten und Brands zu promoten.

Millionen Follower: DAS cashen die Freundinnen der Formel-1-Stars
© ZvG

Instagram als lukrative Bühne

Die mediale Aufmerksamkeit während der Rennen nutzt vor allem Alexandra Malena Saint Mleux, die Verlobte des Formel-1-Stars Charles Leclerc.

Mit inzwischen 2,8 Millionen Followern gehört sie zu den prominentesten Influencerinnen der Szene und verdient laut einer Studie von casino.org mehr als 6.169,80 Euro pro Instagram-Post. Ihre Posts, die oft von Bildern mit ihrem Partner und eleganten Outfits begleitet werden, sprechen die Fans an und bringen ihr ein beträchtliches Einkommen.

Weitere Influencerinnen im Formel-1-Universum

Auch Margarida Corceiro, die Freundin des britischen Fahrers Lando Norris, hat sich auf Instagram eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut.

Mit ihren 2,2 Millionen Followern und einem geschätzten Verdienst von 5.845,07 Euro pro Post zeigt sie, wie gut es sich mit einer starken Präsenz auf Social Media leben lässt. Neben ihren Posts als Model und Schauspielerin hat die Portugiesin ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, das mit jedem Bild wächst.

Kelly Piquet – eine Ikone mit Stil

Mit 2,1 Millionen Followern gehört auch Kelly Piquet, die brasilianische Ex-PR-Expertin und Kolumnistin, zu den erfolgreichsten Influencerinnen.

Die Tochter der Formel-1-Legende Nelson Piquet und Partnerin von Max Verstappen postet neben Mode- und Lifestyle-Inhalten vor allem Bilder von ihrem gemeinsamen Kind und ihrem berühmten Freund. Mit ihren gut platzierten Posts verdient sie rund 5.736,83 Euro pro Beitrag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden