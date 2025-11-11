Verliert Piastri die Formel-1-WM wegen dem Burger-Fluch?

Die Saison der Formel 1 neigt sich dem Ende zu, noch gibt es einen Dreikampf um den WM-Titel, doch mittlerweile hat McLaren-Star Lando Norris die besten Karten. Im Internet kursiert eine wilde Theorie, dass der sicher geglaubte Sieger Oscar Piastri einen Burger-Fluch hat.

Die Formel 1 ist so spannend, wie schon lange nicht mehr. Drei Rennen (und ein Sprint) vor Schluss haben noch drei Fahrer die Chance auf den großen Titel-Coup. Lando Norris hat im Dreikampf gegen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Red-Bull-Star Max Verstappen klar die Nase vorne.

Bis vor wenigen Wochen sah allerdings alles ganz anders aus. Piastri hatte einen riesigen Vorsprung in der WM und auch Verstappen begann erst spät mit der großen Aufholjagd. Mittlerweile braucht der Niederländer ein kleines Wunder, um das Unmögliche noch tatsächlich möglich zu machen, und auch Piastri fehlen schon 24 Punkte auf Norris.

Doch seit dem 7. September läuft alles gegen den 24-jährigen Australier. In Italien stand er mit Platz 3 noch am Podium und hatte 34 Zähler Vorsprung auf Norris. Doch seitdem beendete er keines der fünf Rennen unter den Top 3. Höhepunkt der Krise waren die teaminternen Crashs in Singapur und Austin sowie die 10-Sekunden-Strafe in Brasilien nach dem waghalsigen Überholversuch in Kurve 1.

Drama seit Italien

Doch was ist nach dem Italien-GP passiert, fragen sich viele Fans. Einige sprechen von Sabotage im Team, weil man lieber den britischen Fan-Liebling am Thron der Formel 1 sehen will, andere Beobachter haben eine noch viel wildere Theorie. Denen zufolge lastet auf Piastri der Burgerfluch!

© Grill'd

Denn am Tag nach dem Rennen in Monza ging eine Werbung der Burger-Marke Grill"d online mit Piastri als Werbegesicht. Noch schlimmer aber war das Angebot der Restaurantkette. Bei jedem Podestplatz wurden gratis Bonus-Burger-Coupons an Montagen, nachdem Piastri aufs Podest fährt, angeboten.

Der Name des Gerichts war der "Oscar Piastri 81 Burger" als Anlehnung an seine Startnummer. Weiters stand geschrieben: "All taste, no regrets. Go Oscar!" Übersetzt heißt das: "Voller Geschmack, keine Reue. Weiter so, Oscar!" Doch seitdem gab es für alle Fans und Hungrigen keinen einzigen Gratis-Burger, was die Firma wohl freut, die Anhänger und den Betroffenen selbst allerdings weniger.