Max Verstappen
Termin steht fest

Red Bull stellt ungewöhnlich früh die Weichen für die Zukunft

11.11.25, 19:36
Die neuen Formel-1-Boliden von Red Bull Racing und den Racing Bulls werden gemeinsam mit dem neuen Motorenpartner Ford am 15. Jänner 2026 in Detroit präsentiert.

Elf Tage später beginnen in Barcelona die ersten Testfahrten der Motorsport-Königsklasse unter dem neuen Reglement. Aktuell werden die beiden Red-Bull-Teams von Honda-Motoren angetrieben, die Japaner werden im nächsten Jahr aber exklusiv Aston Martin ausrüsten.

Mit Beginn der Saison 2026 werden die Autos kleiner, leichter und vor allem umweltfreundlicher. Das Herzstück der Revolution ist die Antriebseinheit, durch die sich die Motorsport-Königsklasse als technologische Speerspitze und Vorreiterin in Sachen Klimaschutz positionieren will. Das soll durch "CO2-neutrale" Kraftstoffe und deutlich mehr Batterie-Power im Hybrid erreicht werden. Zudem wird eine aktive Aerodynamik eingeführt.

Teams nervös

Die Teams sind davor schon besonders nervös, keiner lässt sich in die Karten schauen und die Favoriten zittern gewaltig. Auch deshalb rumort es in der Königsklasse des Motorsport weiterhin. Denn einigen Fahrern wird nachgesagt noch heuer ihre Teams verlassen zu wollen. 

Oscar Piastri und Charles Leclerc sind die heißesten Aktien. Beide sollen bei McLaren ein Thema sein, der Australier dürfte Gerüchten zufolge auch bei Ferrari im Gespräch sein.

