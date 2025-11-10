Fahrer-Beben in der Formel 1: Spitzenteam sichert sich Traum-Duo

Eigentlich sind für die kommende Formel-1-Saison alle Cockpits vergeben, doch aufgrund später Krisen und neuer Visionen kündigt sich noch ein überraschender Fahrerwechsel an. Hinter den Kulissen im Fahrerlager dürfte es brodeln.

Die Formel-1-WM spitzt sich weiter zu. Drei Rennen vor Schluss läuft der Titelkampf um die Weltmeisterschaft nun doch wieder auf ein McLaren-Duell zwischen Lando Norris und Oscar Piastri hinaus. Während man beim britischen Traditions-Rennstall sehr zufrieden ist, hinken andere Teams den eigenen Erwartungen weit hinterher.

Das gibt Anlass für wilde Spekulationen und auch, wenn die Cockpits für die kommende Saison vergeben sind, dürften noch nicht alle Stars ihren Platz sicher haben. Vor allem ein Team könnte mit viel Geld noch für ein wahres Fahrer-Beben sorgen und es dürfte bereits erste Versuche geben, das Undenkbare tatsächlich möglich zu machen.

Die Gerüchte im Fahrerlager sind eindeutig: Aston Martin sucht frühestens 2026, spätestens aber 2027 nach einem neuen Fahrer", meint Sky-Experte Ralf Schumacher vor dem Brasilien-Wochenende. Der kanadische Milliardär Lawrence Stroll stieg 2018 groß in der Formel 1 ein. Aus Racing Point machte er 2021 die Kult-Marke Aston Martin. Damals gab er sich selbst 10 Jahre, um sein Team für den WM-Angriff aufzurüsten.

Zittern vor Regel-Revolution

Nächste Saison steht die große Regel-Revolution an, bei der alle Teams von Neuem starten müssen. Auch deshalb konnte man Technik-Mastermind Adrian Newey gewinnen, der ein siegtaugliches Auto bauen soll. Doch dann hat man immer noch das Fahrer-Dilemma. Auf der einen Seite ist Sohn Lance Stroll weiterhin unantastbar, auf der anderen Seite gibt Oldie Fernando Alonso mit 44 Jahren weiterhin nicht auf. Doch für den Erfolg könnte das Fahrer-Duo vor dem Ende stehen und prominenter Ersatz kommen.

© Getty

Laut Schumacher soll das neue Fahrer-Duo bei Aston Martin niemand Geringerer als Charles Leclerc und Oscar Piastri sein. Während Leclerc zunehmend die Lust bei Ferrari verliert, ist der Leistungsabfall bei Piastri im McLaren seit September nicht von der Hand zu weisen. Immer wieder gab es Gerüchte, dass man dort seinen Teamkollegen Lando Norris bevorzugt. Für beide Fahrer würde sich ein Neustart anbieten.

Möglich auch, dass sich Leclerc überraschend bei Ferrari nach der Saison verabschiedet und ein Jahr an der Seite von Alonso versucht, das Titel-Wunder zu schaffen, während Piastri noch ein weiteres Jahr bei McLaren versucht durchzubringen. Durch solche Gerüchte ist aber auch klar, dass die berühmte "Silly Season" heuer besonders lange dauert.