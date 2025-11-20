Alles zu oe24VIP
Mensch vs. Maschine

Historischer Sieg! KI schlägt erstmals Formel-1-Pilot

20.11.25, 16:35 | Aktualisiert: 20.11.25, 18:47
Die künstliche Intelligenz hat im Rennsport einen historischen Sieg errungen. Ein KI-gesteuertes Auto besiegte Ex-Formel-1-Pilot Daniil Kvyat in einem Duell in Abu Dhabi.

Auf der Rennstrecke in Abu Dhabi fand ein besonderes Duell statt: Der ehemalige Formel-1-Pilot Daniil Kvyat trat gegen ein von künstlicher Intelligenz gesteuertes Auto an. Nach zehn Runden musste sich der Russe geschlagen geben und verlor das Rennen gegen das Fahrzeug mit der Nummer 33.

Drittes Duell, erste Niederlage

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen Kvyat und der KI, aber die erste Niederlage des Menschen. Der Russe arbeitet eigentlich als Testpilot für die Abu Dhabi Autonomous Racing League und unterstützt die Entwicklung der KI-Fahrzeuge.

Zukunft des Rennsports

Der Sieg der künstlichen Intelligenz markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des autonomen Rennsports. Bisher hatten die menschlichen Piloten in den Duellen gegen die KI die Oberhand behalten können.

Kvyats aktuelle Situation

Der ehemalige Formel-1-Pilot war zuletzt beim "Petit Le Mans" für Lamborghini am Start und belegte dort den vierten Platz. Seine weitere Karriere ist jedoch ungewiss, da Lamborghini aus der World Endurance Championship ausgestiegen ist.

