Verstappen-Ex verhindert seinen größten Wunsch

Max Verstappen braucht ein Wunder für die Titelverteidigung der Formel-1-WM. Deshalb macht er sich schon Gedanken über die Zukunft.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 5 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt in Las Vegas das drittletzte Rennen der Formel-1-Saison. Red-Bull-Star Max Verstappen hat im Dreikampf gegen das McLaren-Duo Oscar Piastri und Leader Lando Norris nur noch eine Mini-Chance auf das Titelwunder und darf sich selbst keinen Fehler mehr leisten.

Angesprochen darauf, ob der Niederländer auch nächstes Jahr die Nummer 1 für den Weltmeister auf seinem Boliden haben wird, zeigte sich der 28-Jährige realistisch und befürchtet, dass er diese Nummer wieder abgeben wird.

© Getty

2014 führte die Formel 1 fix zugewiesene Nummern für Fahrer ein, Verstappen hatte stets die Nummer 33. Allerdings verrät er, dass er eine andere Lieblingsnummer habe. Er würde viel lieber mit der Nummer 3 auf seinem Flitzer nach dem nächsten Sieg jagen.

Entscheidung hängt an Verstappen-Ex

Das geht laut dem Regulativ allerdings nicht. Zwar kann sich Verstappen seine Nummer im Grunde aussuchen, wenn er den Einser, der für den amtierenden Weltmeister vorgesehen ist, abgeben muss, allerdings ist das Objekt der Verstappen-Begierde, die Nummer 3, nicht frei. Und das, obwohl kein einziger Pilot im Feld derzeit die Wunschziffer auf seinem Wagen kleben hat.

Allerdings war es die Nummer von Verstappens Ex-Teamkollege Daniel Ricciardo. Der Australier war allerdings noch in den letzten zwei Jahren im Renneinsatz. Deshalb verbieten die Regeln die Freigabe der Nummer. "Wir müssen erst einmal sehen, ob das tatsächlich möglich ist", gibt sich Verstappen wenig hoffnungsvoll.

© GEPA

Die FIA erlaubt prinzipiell Nummernwechsel während der Karriere, allerdings muss die besagte Nummer eben frei sein. Wenn die Saison vorbei ist, wird das Team von Verstappen versuchen, mit der FIA eine Lösung zu finden, vermutlich hängt es allerdings am Ex-Bullen Ricciardo, ob er dem Vorhaben grünes Licht geben mag.