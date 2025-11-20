Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Max Verstappen
© Getty

Laut Forbes

Red Bull nicht in den Top 3: Das sind die wertvollsten Teams der Formel 1

20.11.25, 23:38
Teilen

Kurz vor dem Saisonfinale der Formel 1 hat das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes die Rangliste der wertvollsten Formel-1-Teams veröffentlicht.

In der Königsklasse des Motorsports duellieren sich jeher die schnellsten und besten Fahrer der Welt. Zugleich ist es auch stets das Treffen der Superreichen. Die 10 Team-Besitzer können sich nicht über mangelndes Vermögen beklagen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat mit seinem Verkauf der Mercedes-Anteile in Millionenhöhe gezeigt, wie viel Geld in der Formel 1 im Umlauf ist.

Doch wie wertvoll sind die Teams? Mercedes steht in der Rangliste der F1 nicht einmal an der Spitze und ist dennoch bereits wertvoller als 8 NFL-Franchises, 24 NBA-Teams, 28 MLB-Teams und ALLEN NHL-Teams. Auf europäischer Ebene liegen sie auch Meilen vor Fußball-Giganten wie Real Madrid oder Manchester United. Und dennoch reicht es für die Silberpfeile nur für den zweiten Platz. Denn Leader ist immer noch Ferrari. Red Bull hingegen hat es nicht einmal in die Top 3 des Rankings geschafft.

Grund für den rasanten Aufstieg der Formel-1-Teams ist auch die 2021 eingeführte Kosten-Obergrenze, wodurch das jahrelange Wettrüsten ein Ende hatte und die Königsklasse wieder interessant für Investoren mit weniger Kaufkraft wurde. Laut Insidern soll der Anstieg aber noch lange nicht am Höhepunkt sein und die Marke soll in den nächsten Jahren, auch mit der Eroberung neuer internationaler Märkte, weiter wachsen.

Die wertvollsten Teams der Formel 1

  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 1/10
    Platz 1: Ferrari (5,6 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 2/10
    Platz 2: Mercedes (5,2 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 3/10
    Platz 3: McLaren(3,8 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 4/10
    Platz 4: Red Bull (3,7 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 5/10
    Platz 5: Aston Martin (2,7 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 6/10
    Platz 6: Williams (2,1 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 7/10
    Platz 7: Alpine (2,1 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 8/10
    Platz 8: Sauber (2,1 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 9/10
    Platz 9: Racing Bulls (2 Mrd. €)
  • Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €) 10/10
    Platz 10: Haas (1,3 Mrd. €)

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

Platz 1: Ferrari

  • Einnahmen: 581,15 Mio. €
  • Gewinn: 69,3 Mio. €
  • Teamchef: Frederic Vasseur

Platz 2: Mercedes

  • Einnahmen: 693,06 Mio. €
  • Gewinn: 175,2 Mio. €
  • Teamchef: Toto Wolff

Platz 3: McLaren

  • Einnahmen: 532, 59 Mio. €
  • Gewinn: 52,9 Mio. €
  • Teamchef: Andrea Stella

Platz 4: Red Bull

  • Einnahmen: 536,05 Mio. €
  • Gewinn: 22,5 Mio. €
  • Teamchef: Laurent Mekkies

Platz 5: Aston Martin

  • Einnahmen: 306,19 Mio. €
  • Gewinn: -15,6 Mio. €
  • Teamchef: Andy Cowell

Platz 6: Williams

  • Einnahmen: 212,50 Mio. €
  • Gewinn: -31,2 Mio. €
  • Teamchef: James Vowles

Platz 7: Alpine

  • Einnahmen: 260,20 Mio. €
  • Gewinn: -11,3 Mio. €
  • Teamchef: Flavio Briatore

Platz 7: Sauber

  • Einnahmen: 208,16 Mio. €
  • Gewinn: -21,7 Mio. €
  • Teamchef: Jonathan Wheathley

Platz 9: Racing Bulls

  • Einnahmen: 275,80 Mio. €
  • Gewinn: 4,3 Mio. €
  • Teamchef: Alan Permane

Platz 10: Haas

  • Einnahmen: 130,09 Mio. €
  • Gewinn: 7,8 Mio. €
  • Teamchef: Ayao Komatsu

Besonders beeindruckend ist der Aufstieg von McLaren. Vor wenigen Jahren kämpfte der Traditionsrennstall noch gegen den Konkurs, nun hat man sich sowohl sportlich als auch wirtschaftlich wieder voll rehabilitiert und blickt einer rosigen Zukunft entgegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden