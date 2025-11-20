Red Bull nicht in den Top 3: Das sind die wertvollsten Teams der Formel 1

Kurz vor dem Saisonfinale der Formel 1 hat das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes die Rangliste der wertvollsten Formel-1-Teams veröffentlicht.

In der Königsklasse des Motorsports duellieren sich jeher die schnellsten und besten Fahrer der Welt. Zugleich ist es auch stets das Treffen der Superreichen. Die 10 Team-Besitzer können sich nicht über mangelndes Vermögen beklagen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat mit seinem Verkauf der Mercedes-Anteile in Millionenhöhe gezeigt, wie viel Geld in der Formel 1 im Umlauf ist.

Doch wie wertvoll sind die Teams? Mercedes steht in der Rangliste der F1 nicht einmal an der Spitze und ist dennoch bereits wertvoller als 8 NFL-Franchises, 24 NBA-Teams, 28 MLB-Teams und ALLEN NHL-Teams. Auf europäischer Ebene liegen sie auch Meilen vor Fußball-Giganten wie Real Madrid oder Manchester United. Und dennoch reicht es für die Silberpfeile nur für den zweiten Platz. Denn Leader ist immer noch Ferrari. Red Bull hingegen hat es nicht einmal in die Top 3 des Rankings geschafft.

Grund für den rasanten Aufstieg der Formel-1-Teams ist auch die 2021 eingeführte Kosten-Obergrenze, wodurch das jahrelange Wettrüsten ein Ende hatte und die Königsklasse wieder interessant für Investoren mit weniger Kaufkraft wurde. Laut Insidern soll der Anstieg aber noch lange nicht am Höhepunkt sein und die Marke soll in den nächsten Jahren, auch mit der Eroberung neuer internationaler Märkte, weiter wachsen.

Die wertvollsten Teams der Formel 1 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA

Platz 1: Ferrari

Einnahmen: 581,15 Mio. €

581,15 Mio. € Gewinn: 69,3 Mio. €

69,3 Mio. € Teamchef: Frederic Vasseur

Platz 2: Mercedes

Einnahmen: 693,06 Mio. €

693,06 Mio. € Gewinn: 175,2 Mio. €

175,2 Mio. € Teamchef: Toto Wolff

Platz 3: McLaren

Einnahmen: 532, 59 Mio. €

532, 59 Mio. € Gewinn: 52,9 Mio. €

52,9 Mio. € Teamchef: Andrea Stella

Platz 4: Red Bull

Einnahmen: 536,05 Mio. €

536,05 Mio. € Gewinn: 22,5 Mio. €



22,5 Mio. € Teamchef: Laurent Mekkies

Platz 5: Aston Martin

Einnahmen: 306,19 Mio. €

306,19 Mio. € Gewinn: -15,6 Mio. €

-15,6 Mio. € Teamchef: Andy Cowell

Platz 6: Williams

Einnahmen: 212,50 Mio. €

212,50 Mio. € Gewinn: -31,2 Mio. €

-31,2 Mio. € Teamchef: James Vowles

Platz 7: Alpine

Einnahmen: 260,20 Mio. €

260,20 Mio. € Gewinn: -11,3 Mio. €

-11,3 Mio. € Teamchef: Flavio Briatore

Platz 7: Sauber

Einnahmen: 208,16 Mio. €

208,16 Mio. € Gewinn: -21,7 Mio. €

-21,7 Mio. € Teamchef: Jonathan Wheathley

Platz 9: Racing Bulls

Einnahmen: 275,80 Mio. €

275,80 Mio. € Gewinn: 4,3 Mio. €

4,3 Mio. € Teamchef: Alan Permane

Platz 10: Haas

Einnahmen: 130,09 Mio. €

130,09 Mio. € Gewinn: 7,8 Mio. €

7,8 Mio. € Teamchef: Ayao Komatsu

Besonders beeindruckend ist der Aufstieg von McLaren. Vor wenigen Jahren kämpfte der Traditionsrennstall noch gegen den Konkurs, nun hat man sich sowohl sportlich als auch wirtschaftlich wieder voll rehabilitiert und blickt einer rosigen Zukunft entgegen.