Ski Alpin - Rennkalender
Kriechmayr
© Gepa

Beaver Creek

Kriechmayr & Co. wollen ersten Abfahrtsieg seit März 2023!

03.12.25, 13:48 | Aktualisiert: 03.12.25, 22:18
Das Abfahrtstraining in Beaver Creek wurde zur Geduldsprobe. Dichter Nebel verhinderte den Start eines Hubschraubers, trotzdem ließ die FIS fahren - eine Entscheidung, die bei den Skifahrern für Unverständnis sorgte.

Das erste und womöglich einzige Abfahrtstraining auf der "Birds of Prey" wurde am Dienstag zu einer Geduldsprobe. Dichter Nebel verhinderte den Start eines Hubschraubers, trotzdem ließ die FIS fahren. Ein Vorgehen, das bei den Speedfahrern für Unverständnis sorgte.

Kriechmayr kritisiert FIS-Entscheidung

"Ich finde es speziell, weil es ein Reglement gibt, das besagt, dass ein Hubschrauber zur Verfügung stehen muss", sagte Vincent Kriechmayr. "Ich hoffe, es passiert nichts und es fällt keiner am Schädel." Auch Raphael Haaser fand den "Blindflug" grenzwertig: "Bei der Sicht musste ich irgendwie runterfinden. Ein Tor hab ich ausgelassen."

Abfahrt auf Donnerstag vorgezogen

Die erste Saisonabfahrt der alpinen Ski-Männer findet am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) statt. Die Organisatoren in Beaver Creek reagierten damit bereits vor dem zweiten Training am Mittwoch auf die angesagte Schlechtwetterfront am Freitag. Über die Ansetzung des Super-G wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Schwarz tastet sich für Super-G heran

Für Marco Schwarz war das Training nicht nur ein "Blindflug", sondern auch ein Abtasten für den Super-G. Die Abfahrt wird er wie angekündigt nicht bestreiten. Der Kärntner will sich in den Disziplinen Super-G, Riesentorlauf und Slalom so richtig warmfahren.

ÖSV jagt ersten Abfahrtsieg seit 2023

Österreichs Abfahrer jagen auf der "Raubvogelpiste" den ersten Sieg in einer Weltcupabfahrt seit März 2023. Seit 2007 wartet der ÖSV auf einen Abfahrtssieg in Beaver Creek, damals fuhr Michael Walchhofer auf Rang eins. Die Form stimmt: Beim Super-G in Copper Mountain landeten Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Stefan Babinsky auf den Rängen zwei bis vier.

Michael Walchhofer Beaver Creek 2007
© gepa

Babinsky: "Wir wollen fahren"

Österreichs Speedteam gibt sich optimistisch. "Wir sind Rennfahrer, wir wollen fahren", sagte Babinsky. Hemetsberger sprach sogar von einer "lässigen Saison", die bevorstehen könnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
