Polarlichter verzaubern Österreich

Vergangene Nacht konnte man endlich wieder Polarlichter in Österreich sehen.

Grund dafür waren zwei starke Sonnenstürme, die auf der Erde eintrafen.



Wie die Geoshere Austria schreibt, konnte man die Polarlichter in weiten Teilen des Landes sehen, die besten Bedingungen gab es natürlich in höher gelegenen Gebieten.

Die besten Bilder

Polarlichter (Aurora borealis) sind eine Leuchterscheinung durch angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre. Hervorgerufen werden sie durch energiereiche geladene Teilchen, die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken. Meist sind sie nur in der Nähe der Pole zu sehen, selten kann man sie aber auch in Österreich bewundern. .