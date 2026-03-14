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© APA/AFP/TT News Agency/PONTUS LUNDAHL

Riesentorlauf

Kugel-Rivalinnen Rast und Scheib zur Åre-Halbzeit voran

14.03.26, 11:03
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Der Kampf um die Riesentorlauf-Kugel im alpinen Ski-Weltcup der Frauen hat sich am Samstag in Åre noch mehr auf ein Duell zugespitzt.

Lokalmatadorin Sara Hector schied im ersten Lauf des vorletzten Saisonrennens in dieser Disziplin aus, während die so verbliebenen Konkurrentinnen Camille Rast und Julia Scheib auf die Ränge eins und zwei gefahren sind. Die Steirerin Scheib liegt 0,11 Sek. hinter der Schweizerin, ihr Vorsprung in der Disziplinwertung auf Rast beträgt 89 Punkte.

Scheib bezeichnete ihre Fahrt als gut. Gerade im Steilhang wäre sie aber gerne besser gefahren. "Da habe ich den Schwung ein paar Mal abgestochen und überhaupt kein Tempo aufgebaut." Sie habe noch Reserven und wolle im zweiten Durchgang mit mehr Risiko fahren. Im Rennen gelinge ihr das noch nicht so gut wie im Training. Nach einer Verkühlung sei sie auch noch nicht zu 100 Prozent fit, so Scheib im ORF. "Aber mir geht es prinzipiell gut." Rast wollte nicht auf die Punkte schauen. "Ich bin da fürs Skifahren. Es ist noch alles offen im zweiten Durchgang." Dieser geht ab 13.30 Uhr (live ORF 1) in Szene.

In Schlagdistanz zum Tagessieg liegen auch die US-Amerikanerin Paula Moltzan mit 0,56 Sek. und die Neuseeländerin Alice Robinson mit sechs Zehntel Rückstand. Hector schied wie die Kanadierin Valerie Grenier nach bis dahin guten Fahrten im letzten Sektor bei einer kniffligen Stelle aus, an der bei Tempo viel Richtung zu machen war. Auch Mikaela Shiffrin hebelte es da - in Führung liegend - aus. Die seit Freitag 31-jährige US-Amerikanerin hielt sich im Kurs, liegt 2,29 Sek. zurück knapp außerhalb der Top Ten. 2/100 davor klassierte sich Stephanie Brunner als zweitbeste Österreicherin

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