martin ho
© APA/ROBERT JAEGER

Mit Waffe bedroht

Streit mit Freundin: Martin Ho festgenommen

14.12.25, 13:46
Teilen

Schwere Vorwürfe gegen Martin Ho. Der Szene-Gastronom soll seine Freundin mit einer Schusswaffe bedroht haben.  

Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt und der Sondereinheit WEGA aufgrund einer gefährlichen Drohung mit einer Schusswaffe zu einer Wohnung im 1. Bezirk beordert. Dort trafen die Beamten auf Martin Hos Freundin, die angab, von ihrem Lebensgefährten im Zuge eines Streits mit Gegenständen beworfen und mit dem Umbringen durch eine Schusswaffe bedroht worden zu sein. 

Gegen den Gastronom wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung wurden zwei Schusswaffen aufgefunden, die der Mann legal besaß, und zwei verbotene Pistolenmagazine. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der versuchten Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes auf freiem Fuß angezeigt.

