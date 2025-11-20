Schönbrunn-Neuheit: Pandas hautnah erleben

Der Tiergarten Schönbrunn bietet neuerdings eine exklusive und hautnahe Führung für alle Pandafans an. Wer beim Füttern und Abwiegen dabei sein will, inklusive Blick hinter die Kulissen, muss aber Frühaufsteher sein.

Es handelt sich bei dem neuen Angebot nämlich um eine Morgenführung. Start ist um 8 Uhr morgens, also eine Stunde vor der Eröffnung des Zoos. Wer sich für das Angebot entscheidet, soll einen exklusiven Einblick bekommen.

Gemeinsam mit dem Tierpfleger-Team geht es zu den Großen Pandas, man erlebt also wie diese gefüttert und abgewogen werden - das ist nämlich täglich der Fall. Wieso? Auch das soll die Führung erklären.

Kostenpunkt: 260 Euro pro Person

Backstage geht es dann auch zu den medizinischen Trainings und man darf sich mit den Pflegern die Nacht-Aufzeichnungen der Pandas ansehen. Die Führung dauert rund 1,5 Stunden und soll keine Frage unbeantwortet lassen, heißt es.

© Daniel Zupanc

"Mit diesem neuen Angebot kommen wir dem Wunsch vieler Besucherinnen und Besucher nach, die Großen Pandas aus nächster Nähe zu erleben. Gleichzeitig möchten wir damit das Verständnis für den Schutz dieser bedrohten Tierart weiter stärken", so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Eine billige Angelegenheit ist die Führung allerdings nicht. Die Führung jeden ersten und dritten Freitag im Monat kostet satte 520 Euro für zwei Personen. Immerhin der Tageseintritt im Tiergarten Schönbrunn ist ebenso inkludiert.