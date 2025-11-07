Alles zu oe24VIP
Die haben doch einen Vogel! Blaukehl-Guane erhält Partner

07.11.25, 13:07
Sie hat endlich einen Partner! Die Rede ist von der Blaukehl-Guan Dame im Haus des Meeres. Der auffällige Vogel bekommt ein männliches Pendant - und hoffentlich bald Nachwuchs.

"Die aus Mittel- und Südamerika stammenden Blaukehl-Guane sind ausgesprochen soziale Tiere. Wir hoffen daher, dass sich unser Weibchen und ihr neuer Partner gut verstehen und vielleicht sogar bald für Nachwuchs sorgen. Denn Hokkos leben schließlich gerne in Familiengruppen", erklärt Dr. Robert Riener, zuständiger Kurator und stellvertretender Direktor.

Bislang musste das Weibchen die Blicke der Gäste alleine auf sich ziehen, nun sind sie zu zweit. Erste Annäherungsversuche zwischen den beiden hat es bereits gegeben, auf mehr hofft das Haus des Meeres noch.

Denn der Neuzugang ist auch wichtig für den Erhalt und die Stabilisierung der Population in europäischen Zoos, wie man betont.

