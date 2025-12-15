Andrea Bocelli lässt das Happel Stadion beben

Absoluter Konzert-Leckerbissen in Wien. Am 22.August zündet Startenor Andrea Bocelli seine „Romanza 30th Anniversary“ Show im Happel Stadion. Die Tickets für das einzige Konzert im deutschsprachigen Raum gibt’s ab Freitag.

Heiße-Konzert-Saison im Happel Stadion. Die Auftritte von Linkin Park (9. Juni), Böhse Onkelz (20. Juni), Foo Fighters (3. Juli), Helene Fischer (11. Juli) und Die Toten Hosen (12. September) waren ja schon fix. Jetzt liefert Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb, der ja jüngst dreimal die Backstreet Boys in Schladming antanzen ließ, den nächsten Konzert-Hammer: am 22. August lässt Startenor Andrea Bocelli das Happel Stadion beben. Ein echtes Highlight. Denn mit dem einzigen Konzert im deutschsprachigen Raum feiert die Legende begleitet von großem Orchester und Chor das 30-jährige Jubiläum des Referenzwerks „Romanza“ rund um Welthits wie „Con te partirò” und natürlich „Time to say Goodbye“.Die Tickets für den einmaligen Klassik-Crossover-Hit gibt es am Freitag (19. Dezember) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Getty Images

© Getty Images

„Es ist uns eine große Ehre, Maestro Andrea Bocelli für seine Jubiläumstour nach Wien zu holen. Dass dieses Konzert der einzige Halt im gesamten deutschsprachigen Raum ist, macht den Abend zu etwas ganz Besonderem – für uns als Veranstalter, aber auch für die Fans aus Österreich und darüber hinaus,“ erklärt Leutgeb seinen nächsten Konzert-Coup mit dem er Andrea Bocelli in Wien in große Fußstapfen treten lässt. 1996 ließen ja schon die „3 Tenöre“, also Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras das Happel Stadion beben.

© Daniel Scharinger

Klaus Leutgeb (o.) holt Andrea Bocelli ins Hapel Stadion.

© Getty Images

Mit der „Romanza 30th Anniversary“ Show liefert der mit einem Golden Globe („The Prayer“), sieben Classical BRIT Awards, sieben World Music Awards sowie dem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame dekorierte Startenor am 22. August in Wien einen Abend voller Emotion, Eleganz und musikalischer Weltklasse. Die Produktion verspricht ein ebenso elegantes wie kraftvolles Konzertformat, begleitet von großem Orchester, Chor und einer künstlerischen Gestaltung, die Bocellis unverwechselbare Stimme in einem monumentalen Rahmen erlebbar macht.