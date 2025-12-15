Heiße Weihnachten für ORF-Moderatorin Leona König in Paris

Die fesche ORF-Lady ist bereits in Weihnachtsstimmung. Bei einem Dinner mit ihren Freundinnen ließ sie tief blicken und zeigte gleichzeitig viel Bein.

Ein Hauch von Winterromantik trifft auf glamouröse Sinnlichkeit: In schneeweißem Kleid posiert Leona König vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum – doch mit Zurückhaltung hat dieser Auftritt wenig zu tun. Zwar erinnert die Farbe an klassische Unschuld, Schnitt und Styling erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte.

Der Beinschlitz reicht verwegen bis knapp unter die Hüfte, der Ausschnitt zeigt sich ebenso selbstbewusst. Leona König inszeniert sich damit als stilvolle Verführerin und stimmt ihre Community auf ausgesprochen heiße Feiertage ein. Dass sie dabei genau weiß, wie man Spannung erzeugt, beweist nicht nur das Outfit, sondern auch der Rahmen, den sie selbst dazu liefert.

Leona König © privat

Nur für Freundinnen

„Ich bin gerade in Paris“, lässt die ORF-Moderatorin wissen. In der französischen Metropole habe sie ein Dinner mit ihren Freundinnen genossen – offenbar ein Anlass, bei dem Eleganz und Glamour großgeschrieben werden. Wenn sich alle so in Schale werfen wie König unter dem Weihnachtsbaum, dürfte der Abend mindestens ebenso funkelnd gewesen sein wie die Stadt der Lichter selbst.

Leona König präsentiert ihre perfekten Beine. © privat

Die luxuriöse Pre-Party dient dabei ganz klar als stimmungsvolle Einstimmung auf die Feiertage. Weihnachten selbst verbringt die Moderatorin dann bewusst im privaten Kreis: gemeinsam mit ihrer Tochter und eventuell auch mit ihrem Lebensgefährten Alexander Wrabetz.