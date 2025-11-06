Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.200 aktien down -5.17% Andritz AG 64.70 aktien up +1.33% BAWAG Group AG 114.10 aktien up +0.44% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.33% CPI Europe AG 16.190 aktien down -1.16% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien equal +0% EVN AG 26.600 aktien up +2.31% Erste Group Bank AG 88.70 aktien down -1.11% Lenzing AG 24.800 aktien down -0.6% OMV AG 47.500 aktien up +0.47% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien up +0.17% PORR AG 26.200 aktien down -2.24% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.100 aktien down -0.13% SBO AG 28.350 aktien down -0.7% STRABAG SE 67.00 aktien down -2.47% UNIQA Insurance Group AG 12.760 aktien up +1.27% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien down -1.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.750 aktien down -2.02% Wienerberger AG 25.740 aktien up +1.98% voestalpine AG 30.360 aktien up +0.13%
  1. oe24.at
  2. Business
SPAR setzt auf Natürlichkeit: Über 830 Produkte jetzt „einfach OHNE“ Zusatzstoffe
© SPAR/Sarah Helmanseder

Lebensmittelhandel

SPAR setzt auf Natürlichkeit: Über 830 Produkte jetzt „einfach OHNE“ Zusatzstoffe

06.11.25, 08:26
Teilen

Spar macht den Einkauf für Konsumenten transparenter. Mit dem eigens entwickelten „einfach OHNE“-Logo kennzeichnet der Lebensmittelhändler bereits über 830 SPAR-Markenprodukte, die ohne Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe auskommen – Tendenz steigend.

Markus Kaser, Spar-Vorstand

Markus Kaser, Spar-Vorstand

© SPAR/Eva trifft. Fotografie

Spar geht den Weg der klaren Rezepturen: Das vom heimischen Lebensmittelhändler entwickelte und von der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) genehmigte „einfach OHNE“-Logo steht für Transparenz und Qualität. Alle Produkte, die dieses Logo tragen, erfüllen mindestens zwei der Kriterien „ohne Konservierungsstoffe“, „ohne Geschmacksverstärker“, „ohne Aromastoffe“ oder „ohne Farbstoffe“ – viele sogar alle vier. „Wir setzen auf Natürlichkeit, wo immer es möglich ist, und können bereits 830 Produkte mit dem ‚einfach OHNE‘-Logo kennzeichnen. Lebensmittel müssen praktisch, genussvoll und sicher sein, ohne dabei auf Echtheit, Genuss und Qualität zu verzichten. Daher haben Zusatzstoffe auch ihren berechtigten Platz, dort wo es beispielsweise auf Grund der Haltbarkeit sinnvoll ist“, betont SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Die Spar Feine Küche Lasagne Bolognese ist eines der hervorragenden, verarbeiteten „Ready-to-Cook“-Gerichte. In der Rezeptur werden auf Aromastoffe, Farbstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet.

Die Spar Feine Küche Lasagne Bolognese ist eines der hervorragenden, verarbeiteten „Ready-to-Cook“-Gerichte. In der Rezeptur werden auf Aromastoffe, Farbstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet.

© SPAR/Sarah Helmanseder

Konsumenten wünschen sich weniger Zusatzstoffe 
Eine aktuelle Marketagent-Studie im Auftrag von Spar mit 1.000 Befragten zeigt deutlich, dass das Thema Zusatzstoffe für viele Konsument:innen wichtig ist:

  • 71 % achten beim Einkauf auf Zusatzstoffe.
  • 26,8 % lehnen Geschmacksverstärker vollständig ab, und 80 % möchten sie gar nicht in ihren Lebensmitteln haben.
  • Zwischen 60 und 80 % der Befragten erkennen gängige Zusatzstoffe wie Konservierungs-, Aroma- oder Geschmacksverstärker.
  • Besonders in der jungen Generation zeigt sich ein Unterschied: 21,6 % der Gen Z berücksichtigen Zusatzstoffe beim Einkauf gar nicht – ein Potenzial, das SPAR mit Aufklärung und klarer Kennzeichnung nutzen möchte.

SPAR setzt auf Natürlichkeit: Über 830 Produkte jetzt „einfach OHNE“ Zusatzstoffe
© Spar

„einfach OHNE“ schafft Vertrauen und Orientierung 
Das „einfach OHNE“-Logo bietet Konsument:innen auf einen Blick Orientierung im Regal. Besonders bei verarbeiteten Produkten sorgt die Kennzeichnung für Klarheit. Trotz der hohen Zahl von über 830 gekennzeichneten Produkten können nicht alle Artikel das Logo tragen – auch wenn sie die Kriterien erfüllen. „Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder des begrenzten Platzes auf der Verpackung kann nicht jeder unserer Artikel entsprechend gekennzeichnet werden – selbst wenn der Artikel die Kriterien erfüllt“, erklärt Markus Kaser.

Moderne Technologien ermöglichen Natürlichkeit Spar überprüft kontinuierlich seine Rezepturen und strebt danach, unnötige Zusatzstoffe zu vermeiden. Dabei kommen innovative Herstellungsverfahren wie Heißabfüllung, Hochdruckpasteurisation oder Fermentation zum Einsatz. Diese Methoden gewährleisten Produktsicherheit und Haltbarkeit – ganz ohne künstliche Zusätze. Bei neuen Produktentwicklungen gilt konsequent das Prinzip „weniger ist mehr“. So kann Spar bereits auf über 830 „einfach OHNE“-Produkte blicken – und die Zahl wächst weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden