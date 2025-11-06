SPAR setzt auf Natürlichkeit: Über 830 Produkte jetzt „einfach OHNE“ Zusatzstoffe

Spar macht den Einkauf für Konsumenten transparenter. Mit dem eigens entwickelten „einfach OHNE“-Logo kennzeichnet der Lebensmittelhändler bereits über 830 SPAR-Markenprodukte, die ohne Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe auskommen – Tendenz steigend.

Markus Kaser, Spar-Vorstand © SPAR/Eva trifft. Fotografie

Spar geht den Weg der klaren Rezepturen: Das vom heimischen Lebensmittelhändler entwickelte und von der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) genehmigte „einfach OHNE“-Logo steht für Transparenz und Qualität. Alle Produkte, die dieses Logo tragen, erfüllen mindestens zwei der Kriterien „ohne Konservierungsstoffe“, „ohne Geschmacksverstärker“, „ohne Aromastoffe“ oder „ohne Farbstoffe“ – viele sogar alle vier. „Wir setzen auf Natürlichkeit, wo immer es möglich ist, und können bereits 830 Produkte mit dem ‚einfach OHNE‘-Logo kennzeichnen. Lebensmittel müssen praktisch, genussvoll und sicher sein, ohne dabei auf Echtheit, Genuss und Qualität zu verzichten. Daher haben Zusatzstoffe auch ihren berechtigten Platz, dort wo es beispielsweise auf Grund der Haltbarkeit sinnvoll ist“, betont SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Die Spar Feine Küche Lasagne Bolognese ist eines der hervorragenden, verarbeiteten „Ready-to-Cook“-Gerichte. In der Rezeptur werden auf Aromastoffe, Farbstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet. © SPAR/Sarah Helmanseder

Konsumenten wünschen sich weniger Zusatzstoffe

Eine aktuelle Marketagent-Studie im Auftrag von Spar mit 1.000 Befragten zeigt deutlich, dass das Thema Zusatzstoffe für viele Konsument:innen wichtig ist:

71 % achten beim Einkauf auf Zusatzstoffe.

26,8 % lehnen Geschmacksverstärker vollständig ab, und 80 % möchten sie gar nicht in ihren Lebensmitteln haben.

Zwischen 60 und 80 % der Befragten erkennen gängige Zusatzstoffe wie Konservierungs-, Aroma- oder Geschmacksverstärker.

Besonders in der jungen Generation zeigt sich ein Unterschied: 21,6 % der Gen Z berücksichtigen Zusatzstoffe beim Einkauf gar nicht – ein Potenzial, das SPAR mit Aufklärung und klarer Kennzeichnung nutzen möchte.

© Spar

„einfach OHNE“ schafft Vertrauen und Orientierung

Das „einfach OHNE“-Logo bietet Konsument:innen auf einen Blick Orientierung im Regal. Besonders bei verarbeiteten Produkten sorgt die Kennzeichnung für Klarheit. Trotz der hohen Zahl von über 830 gekennzeichneten Produkten können nicht alle Artikel das Logo tragen – auch wenn sie die Kriterien erfüllen. „Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder des begrenzten Platzes auf der Verpackung kann nicht jeder unserer Artikel entsprechend gekennzeichnet werden – selbst wenn der Artikel die Kriterien erfüllt“, erklärt Markus Kaser.

Moderne Technologien ermöglichen Natürlichkeit Spar überprüft kontinuierlich seine Rezepturen und strebt danach, unnötige Zusatzstoffe zu vermeiden. Dabei kommen innovative Herstellungsverfahren wie Heißabfüllung, Hochdruckpasteurisation oder Fermentation zum Einsatz. Diese Methoden gewährleisten Produktsicherheit und Haltbarkeit – ganz ohne künstliche Zusätze. Bei neuen Produktentwicklungen gilt konsequent das Prinzip „weniger ist mehr“. So kann Spar bereits auf über 830 „einfach OHNE“-Produkte blicken – und die Zahl wächst weiter.