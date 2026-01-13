Seltenes Pärchen-Foto: Lili Paul-Roncalli & Dominic Thiem bei intimer Familienfeier

Die Artistin postet auf Instagram mehrere Fotos on einer Taufe. Auch ihr Partner Dominic Thiem ist nach langer Zeit wieder einmal an ihrer Seite zu sehen.

Private Einblicke sind rar bei Lili Paul-Roncalli – umso mehr Aufmerksamkeit fanden nun jene Bilder, die sie in ihren Instagram-Storys mit ihren Followern teilte. Unter dem schlichten Kommentar „Cousins“ gewährte die Zirkusartistin und Influencerin einen Blick auf ein familiäres Beisammensein, das von spürbarer Nähe und Herzlichkeit geprägt war.

Mehr lesen:

Tatsächlich handelte es sich um die Taufe der kleinen Victoria. Auf einem Gruppenfoto versammelt sich die große Familie, geschlossen und lächelnd in die Kamera blickend. Auch Lili Paul-Roncalli wirkt gelöst und zufrieden. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch ein Detail besonders ins Auge: An ihrer Seite steht Dominic Thiem. Der ehemalige Tennisstar war zuletzt auffallend wenig in ihren öffentlichen Auftritten präsent – erst kürzlich veröffentlichte er einen persönlichen Dezember-Rückblick, in dem Lili nicht zu sehen war.

Gemeinsames Wochenende

Die aktuellen Bilder lassen nun keinen Zweifel: Das Paar ist glücklicher denn je. Ohne große Worte, aber mit umso stärkerer Bildsprache senden die beiden ein stilles Signal der Zusammengehörigkeit.

Unweigerlich stellt sich damit auch die Frage nach dem nächsten Kapitel. Wann wagen Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem selbst den nächsten Schritt? Der Gedanke an eine eigene Familie schwingt dabei mit. Thiem hatte im Gespräch mit oe24 bereits vor einigen Jahren betont, dass er diesen Wunsch „auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt“ verwirklichen wolle. Ob dieser Zeitpunkt nun näher rückt, bleibt offen – doch die jüngsten Eindrücke sprechen für ein Paar, das angekommen scheint und mit Zuversicht nach vorne blickt.