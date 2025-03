Wegen Passbild: "Schönste Frau der Welt" am Flughafen gestoppt

Das Model Janaína Prazeres reiste von Brasilien in die USA. Dabei bekam die "schönste Frau der Welt" Probleme bei der Passkontrolle.

Die 35-jährige Janaína Prazeres verwirrte am Flughafen die Mitarbeiter bei der Einwanderungskontrolle und wurde 40 Minuten lang von den Beamten festgehalten. Der Grund laut Need to Know: Das Passfoto passte nicht mit dem aktuellen Aussehen des Supermodels überein.

Playboy-Model geschockt

Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Monat am São Paulo International Airport. Laut einem Bericht von der Mirror aus dem vergangenen Jahr gab die Brasilianerin etwa 271.400 Euro für plastische Chirurgie aus. Ihr Streben nach Perfektion kostete umgerechnet etwa 902.500 Euro.

Gegenüber Need to Know sagte sie: "Ich wusste immer, dass das irgendwann passieren könnte, weil sich mein Aussehen im Laufe der Jahre sehr verändert hat. Aber in diesem Moment war es ein Schock - man rechnet nie damit, an einem Flughafen angehalten zu werden, ohne etwas falsch gemacht zu haben." Nach mehreren Fragen und Bildvergleichen bekam Janaína die Erlaubnis, weiter zu reisen. Wegen dieses Vorfalls will sie jetzt ihren Pass erneuern lassen.

"Schönste Frau der Welt"

Das brasilianische Supermodel wurde im norwegischen Playboy zur "schönsten Frau der Welt" gewählt. Sie greift dafür auch auf die ungewöhnlichsten Methoden zurück. Für einen straffen und runden Hintern ließ sich Janaína Lachs-Sperma spritzen.

Im Interview mit Need to Know sprach sie auch über die Schattenseiten ihrer Schönheit. "Mein Aussehen ist zu einem Gefängnis geworden", sagte das Model. Sie tut sich schwer, Freundschaften zu pflegen, da sie oft ein Gefühl von Konkurrenz und Neid verspürt.