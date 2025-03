Vermisste Hündin: Wer hat "Coco" gesehen?

Seit Tagen schon wird Hündin "Coco" im Waldviertel vermisst, nun hat sich Besitzerin Katharina Tatzer verzweifelt an die Gemeinnützige Bundesstiftung "COMÚN" gewandt, um bei der Suche zu helfen.

Die Hündin "Coco" wird seit Tagen im Waldviertel vermisst – eine große Suchaktion ist bereits angelaufen. Zuletzt war der Vierbeiner am 6. März 2025 um 9:00 Uhr im Garten in Schweiggers. Da sie eine schwere Arthrose hat, kann sie eigentlich nicht weit laufen, berichtet Besitzerin Katharina Tatzer gegenüber der Stiftung COMÚN. Die Vermutung ist daher, dass sie irgendwo in einen Graben gerutscht ist und vielleicht selbstständig nicht mehr raus kann.

Seit dem ersten Tag wird ein großer Aufwand betrieben, um die Hündin doch noch zu finden. Katharina Tatzer postet auf ihrem Profil die Such-Updates - es gab bereits Suchtrupps mit Nachtsichtgeräten und private Drohnenflüge, auch mit Suchhunden wurde gesucht. Nun wurde von der Stiftung COMÚN sogar eine Art "Finderlohn" ausgesetzt. "Wer die Hündin findet, der bekommt 250 Euro als kleines Dankeschön", schreibt die Stiftung.

Wer helfen möchte, findet hier die Kontaktdaten.

Zuletzt wurde die 13 Jahre alte Hündin in 3931 Windhof 2 gesehen.