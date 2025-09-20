Last-Minute Dinner Party: 3 Blitz-Rezepte, die Ihre Gäste begeistern werden

Sie wollen zum Dinner einladen, den Abend aber ganz entspannt mit Ihren Liebsten verbringen? Dann greifen Sie auf die Rezepte von Food-Stylistin Frankie Unsworth zurück!
Feigen mit Gorgonzola & süß-salzigen Pekannüssen
© Lisa Linder; ZS Verlag
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 70 g Pekannusskerne
- 2 EL Ahornsirup
- ½ TL gehackter Rosmarin
- 12 vollaromatische weiche Feigen
- 6 EL cremiger Gorgonzola
- Meersalzflocken
ZUBEREITUNG *LEICHT *15 MIN
- Den Backofen auf 190°C vorheizen. Die Pekannüsse auf einem kleinen Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen 6-8 Minuten rösten. Mit Ahornsirup, Rosmarin und etwas Salz vermengen und die Nüsse weitere 1-2 Minuten im Ofen rösten, bis sie leicht klebrig und gebräunt sind.
- Auf einem Schneidebrett kurz abkühlen lassen, dann grob hacken. Die Feigen halbieren oder in dicke Scheiben schneiden. Je einen Löffel Gorgonzola daraufsetzen. Mit den gehackten Pekannüssen garnieren und sofort servieren.
Fischcurry mit Kurkuma und Kokosmilch
© Lisa Linder; ZS Verlag
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- Olivenöl zum Braten
- 8 EL Kurkuma-Ingwer-Paste
- 2 Dosen (à 400 g)
- Vollfett Kokosmilch
- 1 große Handvoll Stängelbrokkoli (dickere Stängel und Röschen getrennt)
- 675 g weißes Fischfilet ohne Haut (z.B. von Seehecht oder Kabeljau, in mundgerechte Stücke geschnitten)
- 1 Handvoll TK-Garnelen (aufgetaut)
- 2 EL Tamarindenpaste
- 1 TL Fischsauce
- 1 TL Sojasauce
- asiatische Nudeln oder Duftreis zum Servieren
ZUBEREITUNG
- LEICHT
- 30 MIN
- Etwas Olivenöl in einem mittelgroßen Topf erhitzen. Die Würzpaste darin bei schwacher Hitze 5 Minuten unter ständigem Rühren braten. Die Kokosmilch dazugießen. Die Dosen mit der halben Füllmenge Wasser ausschwenken und das Wasser ebenfalls in den Topf gießen. Die Sauce 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
- Die Brokkolistängel dazugeben und 3 Minuten mitgaren. Fischstücke, Garnelen und Brokkoliröschen untermischen und 4-6 Minuten köcheln lassen, bis Fisch und Garnelen durchgegart sind. Tamarindenpaste, Fischsauce und Sojasauce unterrühren. Probieren und bei Bedarf mehr hinzufügen. Das Curry mit Nudeln oder Reis in Schalen anrichten und sofort servieren.
- Vorausgedacht: Die Kokossauce ohne Fisch und Gemüse kann bis zu drei Tage im Voraus zubereitet und im Kühlschrank gelagert werden.
Gebackener Feta mit Erdäpfeln & Harissa-Dressing
© Lisa Linder; ZS Verlag
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 700 g kleine Erdäpfel mit Schale
- 200 g Feta
- 3 rote Zwiebeln (je nach Größe geviertelt oder geachtelt)
- 6 Knoblauchzehen (in der Schale angedrückt)
- 1 Bund Radieschen (geputzt)
- Olivenöl zum Beträufeln
- Salz
- 4 Handvoll Rucola zum Servieren
Harissa-Dressing:
- 4 EL kalt gepresstes Olivenöl
- 2 EL Zitronensaft
- 1-2 TL Harissa
ZUBEREITUNG
- LEICHT
- 1 H 05 MIN
- Den Backofen auf 200°C vorheizen. Die Erdäpfel in einem Topf mit kaltem gesalzenem Wasser aufsetzen und 10-12 Minuten halb gar kochen. Zur Probe mit einem spitzen Messer einstechen. In ein Sieb abgießen, ausdampfen und etwas abkühlen lassen. Mit einer Gabel oder einem Erdäpfelstampfer leicht andrücken.
- Die Erdäpfel mit dem Fetablock, Zwiebeln, Knoblauch und Radieschen auf einem Backblech verteilen. Mit Öl beträufeln und salzen. Im vorgeheizten Ofen 40-45 Minuten garen, bis die Erdäpfel goldbraun und knusprig sind.
- Für das Dressing Olivenöl, Zitronensaft und Harissa in einer Schale glatt verrühren. Pro Person eine Handvoll Rucola auf den Erdäpfeln verteilen. Mit dem Harissa-Dressing beträufeln und sofort servieren.
- Vorausgedacht: Das Dressing hält sich in einem Schraubglas zwei bis drei Tage im Kühlschrank und passt auch gut zu gedünstetem oder geröstetem Gemüse.
Rezepte aus dem Buch: Last Minute Dinner Party. Entspannt genießen mit Freunden und Familie. ZS Verlag/29,90 Euro.