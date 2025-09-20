Last-Minute Dinner Party: 3 Blitz-Rezepte, die Ihre Gäste begeistern werden

Antipasti selber machen – Zucchini, Paprika & Melanzani perfekt verwerten Herbstzeit ist Antipasti-Zeit! Ob vom Markt, aus dem Supermarkt oder frisch geerntet – buntes Gemüse wie Paprika, Melanzani und Tomaten landet jetzt auf dem Blech oder im Glas. Mit ein paar Tricks zaubern Sie im Handumdrehen italienisches Flair auf den Tisch.