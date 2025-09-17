SO viele Österreicher hatten bereits Sex am Arbeitsplatz

Eine aktuelle ElitePartner-Studie enthüllt, welche Bundesländer am häufigsten intim am Arbeitsplatz werden.

Nach dem Sommer sind viele Österreicher:innen wieder im Arbeitsalltag angekommen. Das Wiedersehen mit Arbeitskolleg:innen freut einige besonders. Der Kaffeeautomat wird zur Flirtzone, der Meetingraum zum Schauplatz heimlicher Blicke. Eine neue Studie von ElitePartner.at zeigt jetzt: Fast jeder zehnte Single gibt zu, „sich in seinem Arbeitsumfeld in jemanden verschaut zu haben". Und das ist erst der Anfang.

Jede:r Zehnte war schon mal in Kolleg:in verliebt

Was in der Kaffeepause beginnt, endet nicht selten in einer handfesten Beziehung. Während ein Drittel der Befragten Büroliebeleien für unvernünftig hält, zeigt sich die Mehrheit der Österreicher erstaunlich aufgeschlossen. Besonders locker sieht man es in Salzburg, wo sich nur ein Viertel strikt gegen Liebeleien am Arbeitsplatz ausspricht. Die Wiener führen mit 17 Prozent das Ranking der Büro-Verliebten an, während in Oberösterreich und Tirol (je 10 Prozent) am häufigsten feste Beziehungen aus dem Arbeitsumfeld entstehen.

© Getty Images

Kärtner haben am öftesten Sex am Arbeitsplatz

Zwischen Aktenbergen und Meetings wird es aber auch manchmal richtig heiß – knapp zehn Prozent aller Österreicher gestehen, bereits Sex am Arbeitsplatz gehabt zu haben. Die Kärntner erweisen sich dabei mit 14 Prozent als besonders experimentierfreudig, während Wiener und Burgenländer mit jeweils 7 Prozent deutlich zurückhaltender agieren. Affären unter Kollegen? Für 12 Prozent der Befragten längst gelebte Realität. Doch aus dem Flirt entwickeln sich in 8 Prozent der Fälle sogar langfristige Beziehungen.

© Getty Images

Ist Liebe am Arbeitsplatz Männersache?

Die Studie offenbart einen deutlichen Gender-Gap: Jeder fünfte Single-Mann (21 Prozent) hat sich bereits in eine Kollegin verliebt – bei den Single-Frauen sind es nur halb so viele (10 Prozent). Ähnlich beim Thema Büro-Sex: 17 Prozent der männlichen Singles haben diese Erfahrung gemacht, aber nur 8 Prozent der Single-Frauen (geben es offen zu). Interessant: Bei Affären und festen Beziehungen gleichen sich die Zahlen zwischen den Geschlechtern wieder an – hier geht es offenbar weniger um spontane Abenteuer als um echte Gefühle.